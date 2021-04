Häcksler fängt bei Mainbach Feuer: Dann brennt das ganze Feld

Bei Mainbach gerät ein Häcksler in Brand. Dadurch läuft Diesel aus. Die Flammen breiten sich rasch auf zwei Felder aus. Der Sachschaden ist enorm.

Ein beachtliches Ausmaß hat am Mittwochnachmittag ein Brand auf freiem Feld bei Mainbach (Gemeinde Hollenbach) angenommen. Das Feuer ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf einen technischen Defekt an einem Häcksler zurückzuführen. 100 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren bekämpften die Flammen.

Das Feuer greift vom Häcksler auf das trockene Elefantengras über

Laut Polizei war der Häcksler gegen 13.50 Uhr in Brand geraten. Er war auf einem Feld mit trockenem Elefantengras im Einsatz, um Einstreu für Tiere zu gewinnen. Der Fahrer lenkte den brennenden Häcksler laut Polizei auf ein benachbartes Kartoffelfeld, um zu vermeiden, dass das getrocknete Häckselgut in Brand gerät. Weil das Fahrzeug allerdings erhebliche Mengen Diesel und Öl verlor, gerieten beide Felder in Brand.

Das Feld liegt etwa 500 Meter nach dem Hollenbacher Ortsteil in Richtung Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf). Der Häcksler brannte aus.

Der Häcksler brannte völlig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Foto: Erich Echter

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 200.000 Euro alleine wegen des Schadens an der Häckselmaschine. Durch die Verunreinigung des Bodens - der Häcksler fasst über 1000 Liter Diesel und große Mengen an Hydraulik- und Motoröl - dürfte, so die Schätzung der Polizei, der Schaden noch erheblich höher liegen, zumal auch die Felder beschädigt wurden.

Landwirte transportierten mit Güllefässern Wassernachschub zu dem brennenden Feld. Foto: Erich Echter

Verletzte gab es nicht. Neben den rund 100 Helfern der Feuerwehren Aichach, Affing, Pöttmes, Schönleiten-Willprechtszell, Petersdorf-Alsmoos, Gundelsdorf, Aindling, Rehling und Hollenbach war auch das BRK im Einsatz. Landwirte leisteten Hilfe, indem sie Güllefässer mit Wasser zum Brandherd brachten.

Das könnte Sie auch interessieren: