16.05.2019

Häfner führt weiter die Senioren-Union

Vorsitzender in Aichach wiedergewählt. Er will nicht erneut kandidieren

Auf eine positive Entwicklung blickte der wiedergewählte Vorsitzende der Aichacher Senioren-Union, Hanshelm Häfner, in der Jahreshauptversammlung zurück: „Als Senioren sind wir nicht nur eine große und starke Gemeinschaft, sondern auch ein wichtiger Teil unserer Bevölkerung, der sich für die Anliegen der älteren Generation einsetzt“, so der Vorsitzende der CSU-Arbeitsgemeinschaft mit rund 80 Mitgliedern.

In seinem Rückblick wies er auf über 30 Veranstaltungen, politische Diskussionsrunden, Vorträge, Ausflüge und besonders auf die monatlichen Sen-Treffs und Sen-Dämmerschoppen hin. Häfner kündigte aber auch an, dass dies seine letzte Periode sein wird. Günter Berndt und Stadtrat Raymund Aigner (neu) wurden als Stellvertreter gewählt. Irmelin Kornhass kümmert sich weiter um die Vereinsfinanzen, Schriftführer bleibt Franz Nückel. Als Beisitzer stehen Gertraud Neuberger, Inge Jantos-Freko (neu), Peter Fuchslocher, Wolfgang Koch und Ingo Radke zur Verfügung.

In Grußworten würdigten Sen-Kreisvorsitzender Paul Dosch und Aichachs CSU-Ortsvorsitzender Josef Dußmann das Engagement der Arbeitsgemeinschaft. Zweiter Bürgermeister Helmut Beck informierte in seinem Bericht über stadtentwicklungspolitische Ziele in der Stadt zu seniorenspezifischen Themen und der Schaffung von verfügbarem Wohnraum. Die sich anschließende lebhafte Diskussion zu aktuellen Baumaßnahmen und Zielvorstellungen der Stadt zeigte das große Interesse der Aichacher Senioren. (AN)

