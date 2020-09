vor 33 Min.

Händel-Halleluja und Gospels erklingen in Maria Birnbaum

Kultur in Corona-Zeiten: In Maria Birnbaum in Sielenbach findet ein Wochenende der Kirchenmusik mit Gospelkonzert statt. Das ist geplant.

Corona hat die Welt verändert, vor allem die Kulturwelt. (Fast) alle großen Musik-Festivals mussten in diesem Jahr abgesagt werden. Auch die erst im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufene „Woche der Kirchenmusik“ in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach konnte coronabedingt im Sommer nicht stattfinden.

Um die Lücke bis zur nächsten Kirchenmusikwoche im Sommer 2021 zu überbrücken und die Reihe im Bewusstsein des in 2019 zahlreich erschienen Publikums zu halten, findet als Ersatz von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober, ein „Wochenende der Kirchenmusik“ statt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des gebürtigen Sielenbachers Rudolf Drexl, der die Kirchenmusikreihe ins Leben gerufen hat.

Nur das Gospelkonzert ist außerhalb des liturgischen Rahmens

Die Abendmessen am Freitag und Sonntag, jeweils um 19 Uhr, werden feierlich musikalisch gestaltet. Beim Freitagsgottesdienst erklingt die Bach-Kantate „Wer mich liebet“, BWV 59 sowie das berühmte große D-Dur-Trompetenkonzert von Georg Philipp Telemann. Am Sonntag, 18. Oktober, kommt die Missa in C, bekannt unter dem Namen Graf-Spaur-Messe, KV 258, von Wolfgang Amadeus Mozart sowie das berühmte Händel-Halleluja aus dem Messias zur Aufführung.

2019 herrschte in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach noch volles Haus bei der Woche der Kirchenmusik. Bild: Manuela Rieger (Archivbild)

Das einzige Kirchenkonzert außerhalb des liturgischen Rahmens der beiden Gottesdienste an diesem Wochenende findet am Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche statt. Der Gospelchor St. Severin aus Garching bei München – Drexl ist dort seit 2016 Chorleiter – präsentiert beliebte Gospels und Spirituals.

Die Coronabedingungen schränken sowohl Publikum als auch die musikalische Besetzung ein. Maria Birnbaum bietet etwa 100 Besuchern Platz – frühzeitiges Erscheinen ist empfehlenswert. Für das Gospelkonzert wird eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse mariabirnbaum@deutscher-orden.de empfohlen. Um die notwendigen Abstände auch zwischen den Sängerinnen und Sängern des Chores gewährleisten zu können, werden Kantate und Messe in kammermusikalischer Besetzung aufgeführt. Es singt der Kammerchor Maria Birnbaum, verstärkt durch einzelne Mitglieder des Chores St. Severin, der bereits im vergangenen Jahr in Maria Birnbaum zu Gast war. (AZ)

