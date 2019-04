23.04.2019

„Härteste Firma Aichachs“ siegt bei Turnier

In Aichach fand das erste Hallenfußballturnier mit sechs Mannschaften aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung statt. Die Teilnehmer waren mit vollem Eifer dabei.

Menschen mit Behinderung spielen bei erstem Wettbewerb in Aichach nach Futsal-Regeln

Sechs Mannschaften beteiligten sich am ersten Aichacher Werkstätten-Hallenfußballturnier. Es wurde in Kooperation von Regens Wagner Hohenwart sowie den Ulrichswerkstätten Aichach (UWA) von Gerhard Ziegler und Ulrike Schleef, den Trainern und Betreuern der Teams, organisiert. Der Wettbewerb fand in der Halle der Grundschule Aichach-Nord statt.

Die Spieler der sechs Mannschaften aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung spielten Fußball nach Futsal-Regeln und legten laut einer Mitteilung viel Zusammenhalt und Leidenschaft an den Tag. Auch der Schiedsrichter war beeindruckt. Nach eigener Aussage hatte er „selten ein so harmonisches und faires Turnier“ erlebt.

Die Lokalmatadoren der „härtesten Firma der Stadt Aichach“ von den Ulrichswerkstätten Aichach hatten am Ende die Nase vorn. Zweiter wurde das Team von Regens Wagner Hohenwart, Dritter die Elf Freunde OBA Ingolstadt. Die drei weiteren Mannschaften waren die Aichacher Fighters von den Ulrichswerkstätten Aichach, die Ulrichswerkstätten Augsburg und die zweite Mannschaft des Franziskuswerks Schönbrunn.

Für die Verpflegung sorgten die Königlich Privilegierten Feuerschützen aus Aichach. Die Helfer der Malteser konnten sich überwiegend dem Spielgeschehen widmen. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und UWA-Einrichtungsleiter Robert Winzer würdigten das Engagement der Fußballer und der Helfer. Auch 2020 ist ein Aichacher Werkstättenturnier geplant. (AN)

Themen Folgen