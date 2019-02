15:35 Uhr

Haftbefehl: Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann in Waidhofen festgenommen.

Ein 20-Jähriger erschleicht sich auch nach seiner Haft betrügerisch weiter Autos. Jetzt wurde er erneut inhaftiert.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen jungen Mann im Gemeindebereich Waidhofen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der junge Mann war im Sommer 2018 aus der Haft entlassen worden.

Er war im Gefängnis, weil er 2017 in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Eichstätt und Ingolstadt mehrere Autos und Motorräder betrügerisch erlangt oder unterschlagen hatte und ohne Führerschein fuhr. Am Mittwoch teilte ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Schrobenhausen mit, dass er am Dienstagvormittag im Gemeindebereich Waidhofen eine verbale Auseinandersetzung mit einem anderen Autofahrer gehabt habe und gab das Kennzeichen an und beschrieb den jungen Mann. Es wurde festgestellt, dass diese beiden ND-Kennzeichen im Januar in einer Tiefgarage in Neuburg gestohlen worden waren.

Die Personenbeschreibung erinnerte die Ermittler an den Schwarzfahrer und durch weitere umfangreiche Recherchen konnte schließlich sein Aufenthaltsort bei einer Freundin im Gemeindebereich Waidhofen in Erfahrung gebracht werden. Dort wurde vor dem Haus ein abgemeldeter BMW gesehen. Der Täter konnte im Haus seiner Freundin festgenommen werden. In seinem BMW wurden die gestohlenen ND-Kennzeichen aufgefunden. Wie sich herausstellte, hat der junge Mann seit seiner Haftentlassung noch weitere Autos betrügerisch erlangt oder unterschlagen und fuhr erneut, obwohl er noch nie eine Fahrerlaubnis besaß. Weitere Ermittlungen laufen. Am Freitag wurde er in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt inhaftiert. (AN)

