Haftbefehl gegen Verdächtigen nach Messerangriff in Asylunterkunft

Einsatz am Sonntag an der Franz-Beck-Straße in Aichach: Ein 35-jähriger Asylbewerber war bei einer Auseinandersetzung mit einem Landsmann lebensbedrohlich verletzt worden.

Nachdem er einen 35-Jährigen in einer Aichacher Asylunterkunft mit einem Messer schwer verletzt haben soll, muss der mutmaßliche Täter in U-Haft bleiben.

Der 33-jährige Asylbewerber, der am Sonntag in einer Asylunterkunft in Aichach einen 35-Jährigen durch einen Messerstich schwer verletzt hat, muss in U-Haft bleiben. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt.

Der Richter erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug. Das Opfer, ebenfalls ein Asylbewerber, liegt im Krankenhaus. Am Sonntag hieß es, sein Zustandsei stabil. Bei der Polizei lagen am Montag keine neueren Erkenntnisse dazu vor.

Frauen streiten in Küche - unter Männern eskaliert Streit

Wie berichtet, war dem Vorfall laut Polizei eine nichtige verbale Streitigkeit zwischen den Lebenspartnerinnen der beiden Männer - 30 und 31 Jahre alt - vorangegangen. Es ging um unterschiedliche Auffassungen über die Zubereitung von Speisen. Als sich auch noch die Männer, beide Nigerianer, einmischten, eskalierte der Streit, so die Polizei. Zunächst schlug der 33-jährige mit einem Holzstock auf den 35-jährigen ein. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff er sich ein Küchenmesser und stach laut Polizei offensichtlich auf seinen Gegner ein.

35-Jähriger mit Rettungshubschrauber nach Augsburg geflogen

Der 35-Jährige erlitt einen etwa zehn Zentimeter tiefen Stich im Rückenbereich, wodurch das Bauchfell und die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nur durch sofortige ärztliche Behandlung vor Ort konnte der alarmierte Notarzt das Leben des Mannes retten, berichtete die Polizei am Sonntag. Er wurde anschließend durch den Rettungshubschrauber Christoph zur weiteren Behandlung ins Klinikum Augsburg geflogen.

Die Kriminalpolizei Augsburg nahm die Ermittlungen auf, der 33-jährige wurde zunächst in den Polizeiarrest eingeliefert.

Der Klang von mehreren Martinshörnern und ein landender Rettungshubschrauber hatten am Sonntagmittag viele Aichacher aufgeschreckt: Vor Ort waren die Kriminalpolizei, mehrere Polizeistreifen, Rettungsdienst und Notarzt sowie die Aichacher Feuerwehr, die den Einsatzort absperrte.

