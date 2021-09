Haimhausen: Linienbus fährt an der B13 auf Audi auf

An der B13 bei Haimhausen kommt es zu einem Auffahrunfall. Laut der Polizei war der Busfahrer unachtsam. In seinem Bus befinden sich zum Glück keine Passagiere.

Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen bei Haimhausen auf einen vorausfahrenden Audi aufgefahren. Als Ursache vermutet die Polizei Unachtsamkeit. Bei dem Unfall erlitt die 39-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen.

Die Audi-Fahrerin will an der B13 nach rechts abbiegen

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Dachau gegen 7.45 Uhr, als der Audi auf der Staatsstraße 2339 in Richtung Maisteig unterwegs war. An der Einmündung zur Bundesstraße 13 wollte die 39-jährige Fahrerin nach rechts abbiegen. Hinter ihr fuhr der Linienbus. Dessen 48-jähriger Fahrer habe kurz vor der Einmündung nur auf den von links nahenden Verkehr der B13 geachtet, so die Polizei. Deshalb fuhr der Bus, in dem keine Passagiere saßen, auf das Auto auf.

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall gegen den 48-jährigen Busfahrer

Die 39-jährige Audi-Fahrerin musste vom Rettungsdienst leicht verletzt ins Klinikum Freising gebracht werden. Der Busfahrer kam ohne Blessuren davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (jca)