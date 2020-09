vor 18 Min.

Halsbachgruppe: Brunnen gibt zu wenig Wasser

Plus Obwohl er erst sieben Jahre in Betrieb ist, lässt die Förderleistung des zweiten Brunnens schon nach. Der Wasserversorger muss sich etwas einfallen lassen.

Der Wasserzweckverband Halsbachgruppe mit Sitz im Schrobenhausener Ortsteil Hörzhausen muss sich mit einer nachlassenden Förderleistung seines Brunnens II auseinandersetzen. Jetzt wird untersucht, woran das liegen könnte. Der Brunnen ist erst seit dem Jahr 2013 in Betrieb.

Der zweite Brunnen macht der Halsbachgruppe Sorgen

Die Problematik war ein Thema in der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung Pfarrstadel in Unterbernbach. Der ehemalige Kühbacher Bürgermeister Hans Lotterschmid, der erneut zum Vorsitzender des Verbands gewählt wurde, informierte, dass sich die Halsbachgruppe, die 2014 ihr 50-jähriges Bestehen feierte, das Ingenieurbüro Boden und Wasser gewandt hat, das den Brunnen II geplant hat. Doch das führte zu keinem Ergebnis. Inzwischen ist das Büro Ingeo aus Friedberg eingeschaltet. Dessen Leiter Ulrich Kwasnitschka hat eine Kamerabefahrung beider Brunnen der Halsbachgruppe vorgeschlagen, um deren Zustand zu ermitteln. Die Maßnahme ist ab 25. September geplant. Die Wasserversorgung erfolgt für etwa drei Tage über den Notverbund der Magnusgruppe. Das weitere Vorgehen wie zum Beispiel eine Brunnenregenerierung hängt ab von den Erkenntnissen aus dieser Untersuchung. Weil die Zeit drängte, hatte der Vorsitzende den Auftrag für die Brunnenuntersuchung im Juni an die Firma Joanni Kling aus Zusmarshausen vergeben. Die Verbandsversammlung stimmt der Ausgabe in Höhe von 6300 Euro nachträglich zu.

Wegen der Corona-Krise wählt die Halsbachgruppe erst jetzt

Die Corona-Krise war der Grund, dass der Verband seine erste Sitzung in der neuen Legislaturperiode erst jetzt abhalten konnte. Der Verbandsversammlung gehören die Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher (Markt Kühbach) und Harald Reisner (Stadt Schrobenhausen) an. Die Lenbachstadt wird außerdem von Inge Eberle, Richard Felbermeier, Josef Grepmair, Alfons Rauscher und Anton Winter vertreten. Aus der Marktgemeinde Kühbach kommen die Verbandsräte Josef Hofberger, Georg Schäffler und Johann Lotterschmid an. Der frühere Bürgermeister wurde mit acht von neun Stimmen erneut zum Vorsitzenden gewählt. Richard Felbermeir erhielt bei der Wahl zum Stellvertreter das gleiche Ergebnis.

Wasserzweckverband Halsbachgruppe 1 / 2 Zurück Vorwärts Sitz Der Wasserzweckverband Halsbachgruppe hat seinen Sitz in Hörzhausen (Stadt Schrobenhausen) Mitglieder Der Halsbachgruppe gehören die Stadt Schrobenhausen und die Marktgemeinde Kühbach an.

Gebühren Der Kubikmeter Wasser kostet 70 Cent je Kubikmeter. Versorgungsgebiet Der Verband versorgt die Schrobenhausener Stadtteile Hörzhausen, Halsbach, Mantelberg und Öd/Gollingkreuth sowie vom Markt Kühbach die Ortsteile Unterbernbach und Rettenbach.

Die Versammlung beschloss an den bisherigen Sätzen für das Sitzungsgeld festzuhalten. Als Prüfer für die Jahresrechnung wurden Georg Schäffler, Anton Winter und Alfons Rauscher bestimmt.

Das neue Gremium wird sich in seiner nächsten Sitzung auch mit der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2014 bis 2018 befassen. Der Kommunale Prüfungsverband hat der Halsbachgruppe eine geordnete Haushaltswirtschaft und Kassenlage bescheinigt, ihr aber vorgeschlagen, ihre Satzungen zu überarbeiten. (tel-/AN)

