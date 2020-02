vor 32 Min.

Handwerk und Kunst: Das bietet der Ostermarkt 2020 Aichach

Die Stadt Aichach auf einem Osterei. Allerlei Dekoratives bietet der Ostermarkt im Pfarrzentrum Haus St. Michael in Aichach.

Der Ostermarkt 2020 in Aichach bietet Handwerk und Kunst. Dieses Jahr findet er nicht am gewohnten Ort statt. Alle Infos zu Termin, Angebot und Öffnungszeiten.

Eier in Aquarelltechnik, bestickt, mit edler Seide oder antiker Spitze, aus Perlmutt, Bernstein oder Holz – beim Aichacher Ostermarkt am Wochenende, 7. und 8. März, kommen nicht nur Sammler von Ostereiern ins Schwärmen. Fünf Wochen vor Ostern können laut Mitteilung der Stadt kleine Kunstwerke rund ums Osterei bewundert werden.

Wegen Renovierungsarbeiten im Sisi-Schloss findet der Ostermarkt in diesem Jahr im Pfarrzentrum Haus St. Michael in Aichach statt. Rund 40 Aussteller präsentieren ihre kunstvoll gestalteten Ostereier und österlichen Dekorationen. Vor Ort lassen sich einige Künstler über die Schulter blicken und demonstrieren ihr Handwerk.

Ostermarkt Aichach: Termin, Veranstaltungsort und Öffnungszeiten

Daneben gibt es Heuhasen und Blumenengel, Klosterarbeiten, Seifen, Kräuterkissen, und auch erste Frühlingsblumen werden zum Kauf angeboten. Am Sonntag unterhält außerdem Drehorgelspieler Jürgen Laufer, und eine Gruppe der Städtischen Musikschule Aichach gibt ein kleines Konzert.

Der Ostermarkt im Pfarrzentrum Haus St. Michael in Aichach (Schulstraße 8) ist geöffnet am Samstag, 7. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. März, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro.

Weitere Informationen gibt es im Infobüro der Stadt Aichach unter Telefonnummer 08251/902-0. (AZ)

