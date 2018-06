vor 43 Min.

Handwerker für Repair Café in Aichach gesucht

Das Repair Café, das die Volkshochschule des Landkreises in Kooperation mit dem Caritasverband Aichach-Friedberg veranstaltet, ist mittlerweile eine feste Größe. (Archivbild)

Für die nächste Veranstaltung wird noch ein Fachmannfür Fahrräder nötig. Für zwei andere Bereiche gibt es schon Experten

Es hat sich mittlerweile fest etabliert: Das Repair Café, das die Volkshochschule des Landkreises in Kooperation mit dem Caritasverband Aichach-Friedberg veranstaltet. Beide Organisationen wollen damit die Nachhaltigkeit in der Gesellschaft fördern. Denn das Motto lautet stets: Reparieren statt Wegwerfen. Dazu ist wieder am Samstag, 23. Juni, Gelegenheit.

Die nächste Reparaturwerkstatt findet zwischen 13.30 und 16.30 Uhr statt. Bei der Caritas in der Münchener Straße 19 gibt es dann die Möglichkeit, kaputte elektrische Kleingeräte zu reparieren oder angefangene Nähprojekte abzuschließen. Den Besuchern stehen Experten zur Seite, die mit professionellen Ratschlägen weiterhelfen.

Die Volkshochschule sucht für diesen Termin noch handwerklich Begabte, die bei der Fahrradreparatur unterstützen können. Sollte sich niemand finden, kann dieser Themenbereich nicht angeboten werden.

Um möglichst viele Reparaturplätze einrichten zu können, wird darum gebeten, Verbrauchsmaterial und, wenn möglich, die eigene Nähmaschine mitzubringen. Arbeitsplätze sind genügend vor Ort. Alle Reparaturen sind wie immer kostenfrei. Die eventuelle Wartezeit können die Besucher bei Kuchen und Getränken überbrücken.

Wer Interesse hat, sich als Experte beim Repair Café zu beteiligen oder einen Kuchen spenden möchte, soll sich bei der Volkshochschule melden. (AN)

Kontakt info@vhs-aichach-friedberg.de oder 08251/87370.

