20:51 Uhr

Handwerker schießt sich in Pöttmes Nagel ins Bein

21-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall mit Nagelschussgerät auf einem Baustellengerüst. Er landet im Krankenhaus Schrobenhausen.

Pöttmes Einen Nagel hat sich ein Zimmerer bei einem Arbeitsunfall in Pöttmes ins Bein geschossen.

Wie die Polizei berichtet, war der 21-Jährige am Mittwochnachmitatg gegen 14 Uhr mit Arbeiten auf einem Gerüst beschäftigt. Dabei kam er laut Polizei aus Unachtsamkeit an den Auslöser seines Nagelschussgerätes und schoss sich selbst einen Nagel in den linken Oberschenkel.

Der 21-Jährige wurde zunächst von einem Arbeitskollegen zur Rettungswache in Pöttmes gebracht. Von dort brachte ihn anschließend das Bayerische Rote Kreuz (BRK) ins Krankenhaus in Schrobenhausen. (bac)