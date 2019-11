vor 41 Min.

Handy aus Ladestation gestohlen

Polizei Aichach meldet außerdem weiteren Einbruch

Einen Einbruch und ein gestohlenes Handy meldet die Aichacher Polizei:

Keine Beute haben Unbekannte gemacht, die in ein Vereinsheim an der Augsburger Straße in Aichach eingebrochen sind. Laut Polizei richteten die Täter am Heim des „Vereins für Deutsche Schäferhunde“ jedoch rund 1000 Euro Sachschaden an. Der Einbruch wurde zwischen Montag und Mittwoch, 11. und 13. November, begangen. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Im Heim durchsuchten sie erfolglos die Räume.

Ein Handy hat ein Unbekannter aus der öffentlichen Ladestation der Stadt am Unteren Tor in Aichach gestohlen. Laut Polizei hatte der 60-jährige Besitzer das Gerät am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in ein Fach in der obersten Reihe gelegt und es anschließend verschlossen. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, war das Fach aufgebrochen und das Smartphone, Samsung Galaxy S3 im Wert von etwa 50 Euro verschwunden. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. (jca)

Polizei, 08251/8989-11.

Themen folgen