vor 26 Min.

Handzeller Feuerwehr feiert mit ihren Gästen

Die Freiwillige Feuerwehr in dem Pöttmeser Ortsteil beging ihr 125. Jubiläum. Andere Vereine gratulierten. Manche Besucher reisten 200 Kilometer weit an

Von Vicky Jeanty

Großer Tag für die Freiwillige Feuerwehr Handzell: Am Pfingstwochenende feierten die Kameraden im Festzelt an der Talstraße ihr 125-jähriges Bestehen. „Auf die etwas andere Art“, wie Vorsitzender Georg Lohner vom Podium aus verkündete. Ohne großes Rahmenprogramm, ohne Uniformzwang für die eingeladenen Wehren aus den Pöttmeser Ortsteilen und im Rahmen des traditionellen Straßenfestes. Für die geladenen Wehren waren die Bierbänke in der Mitte des über 300 Personen fassenden Zeltes reserviert. Die Original Wertachtaler Partyband und Cefix sorgten abwechselnd an beiden Tagen für Stimmung.

Die Ebenrieder Wehr war mit 32 Mitgliedern am stärksten vertreten und am Samstagabend auch als erste vor Ort. Als Patenverein waren sie die Einzigen, die Uniform trugen, zumal sie diese Funktion bereits mehrmals bei vorangegangenen Jubiläen der Handzeller Kameraden innegehabt hatten. Ihr Vorsitzender Josef Schmaus und die Kommandanten Alexander Schmid und Sebastian Flierl hatten als Dank für die Einladung eine brandneue Feuerwehraxt mitgebracht, die sie Georg Lohner überreichten.

Zuvor hatte Lohner die einlaufenden Wehren aus Pöttmes, Gundelsdorf, Osterzhausen, Grimolzhausen, Schnellmannskreuth, Kühnhausen, Schorn, Echsheim-Reicherstein und Wiesenbach begrüßt. Das Zelt war im Nu gut gefüllt, die Original Wertachtaler Band spielte auf, die fleißigen Damen aus den Reihen der Handzeller Wehr sorgten für zügigen Nachschub bei den Getränken. Rollbraten, Käseteller, Pommes und Pizza-Schnitten fanden reißenden Absatz. Alles selbst und frisch zubereitet dank des Engagements zahlreicher Helfer der Ortsvereine.

Bürgermeister Franz Schindele sagte: „Euer Dienst am Anderen ist nicht mehr wegzudenken. Wir brauchen euren Mut und eure Bereitschaft, oft dorthin zu gehen, wo andere weglaufen.“ Für ihn zeugt der freiwillig geleistete Dienst der Wehrfrauen und -männer von einem umfassenden Verantwortungsbewusstsein, das man nicht hoch genug schätzen könne. „Eine Gesellschaft ist nur dann gut, wenn Bürger sich so einbringen, wie Sie es tun“, sagte Schindele. Auch Kreisbrandrat Christian Happach hob die Verdienste der Wehrleute hervor. „In den vergangenen Jahren hat sich viel getan und ist viel geändert worden. Aber der Gedanke zu helfen, ist gleich geblieben.“

Die Gastgeschenke der Honoratioren komplettierte die Abordnung der Freunde aus Rutesheim bei Stuttgart mit einer besonderen Gabe: Der Vorsitzende des Kreises Junger Christen, Günter Dums, und seine beiden Stellvertreter, Marcel Karle und Marina Häffner, überreichten drei kurze, ineinander verschraubbare feuerrote Feuerwehrschläuche, die sich Lohner um den Hals legte. „Wir fühlen uns hier sauwohl“, verkündete Dums, der mit insgesamt 17 Rutesheimern aus der 200 Kilometer entfernten schwäbischen Ortschaft nach Handzell angereist war. Seit 35 Jahren währt die Freundschaft, die jährlich mit gegenseitigen Besuchen bei bestimmten Festivitäten bestärkt wird. Bei der Suche nach einem Zeltplatz für Jugendliche waren die Rutesheimer vor vielen Jahren in der Handzeller Gegend fündig geworden. Auch heuer übernachtete ein Teil der Gäste in Zelten auf dem nahe gelegenen Siegersberg.

Der Sonntag begann mit einem Weißwurstfrühstück im Festzelt. Nachmittags gab es Kaffee und Kuchen, ehe um 19 Uhr die Partyband Cefix loslegte. Georg Lohner äußerte sich überaus zufrieden mit dem Fest, das ohne jeglichen Zwischenfall verlaufen sei. Lob gab es nicht nur für seine engagierte Truppe und die vielen Helfer der Ortsvereine.

Er hob auch die Anwohner der Talstraße hervor und dankte für deren Geduld und Verständnis in Anbetracht des Lärms und der Verkehrseinschränkung an beiden Tagen. Am Montagmittag war das Festzelt im Übrigen bereits wieder abgebaut. Nur die Stimme von Georg Lohner war weg: „Die kommt wieder“, sagte er schmunzelnd.

Themen Folgen