06.02.2019

Hans Haltmayr hört nach 21 Jahren auf

Der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft Aichach tritt nicht mehr an. Die Gruppierung wählt einen Nachfolger

Seit 35 Jahren gibt es die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile. Dem Vorstand gehörten bis dato viele Gründungsmitglieder an, die nun ihre Arbeit in jüngere Hände übertragen haben. An der Spitze war Hans Haltmayr, der sich darauf freute, sein Amt nach 21 Jahren in jüngere Hände übergeben zu können.

In der Jahreshauptversammlung reflektierte Haltmayr kurz 35 Jahre FWG-Arbeit. Georg Robert Jung, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, bedankte sich beim bisherigen Vorstand und wünschte sich, dass die ausscheidenden Mitglieder der Gemeinschaft auch zukünftig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dann ging er auf die in diesem Jahr anstehenden politischen Aufgaben ein.

Schatzmeisterin Christa Grande, die seit 35 Jahren im Amt ist, erläuterte in ihrem Bericht den positiven Kassenstand. Da es keine Mitgliedsbeiträge und sonstigen Einnahmen gebe, wird die Kasse ausschließlich durch die Fraktionssitzungsgelder der politisch Aktiven gefüllt. In den vergangenen zehn Jahren habe man neben den Ausgaben für Wahlen und gemeinsame Feste und Reisen rund 15000 Euro gespendet, davon im vergangenen Jahr 3200 Euro für die Burgkirche in Oberwittelsbach und 2000 Euro für die Kirche in Ecknach.

Lothar Bahn leitete die Wahl, bei der der Gallenbacher Ortssprecher Josef Neumaier zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Bettina Stief aus Griesbeckerzell ist seine Stellvertreterin. Neuer Kassenwart ist Klaus Bleis, Schriftführerin bleibt die Untergriesbacher Ortssprecherin Elfriede Achter, und Georg Robert Jung fungiert weiterhin als Pressesprecher. Christa Grande und Hans Haltmayr stellten sich als Kassenprüfer zur Verfügung.

Nachdem sich Bahn im Namen der Gruppierung mit Präsenten bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern bedankt hatte, bedankte sich auch Jung bei den Ausscheidenden und wünschte der neuen Führungsriege im Hinblick auf die Kommunalwahl 2020 ein gutes Händchen. Abschließend wies er auf die jeweils montags vor den Stadtratssitzungen um 20 Uhr im Gasthaus Gutmann stattfindenden Fraktionssitzungen hin. Sie sind für alle interessierten Bürger offen.

In das Jahr war die FWG eine Woche zuvor mit einem Neujahrsempfang im Gasthaus Gutmann in Ecknach gestartet, zu dem Vorsitzender Hans Haltmayr eingeladen hatte. Georg Robert Jung begrüßte rund 50 Anhänger, darunter die FWG-Stadträte und Ortssprecher sowie die Kreisräte Renate Magoley und Helmut Lenz mit ihren Partnern. Mit launigen Worten leitete er den geselligen Abend ein, an dem die Unterhaltung im Vordergrund stand. (AN)

Themen Folgen