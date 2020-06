vor 19 Min.

Hardhofgruppe verabschiedet Bernhard Jakob

Bernhard Jakob war nicht nur 24 Jahre Mitglied des Rehlinger Gemeinderates. Genauso lange war er auch ehrenamtlich im Wasserzweckverband der Hardhofgruppe tätig. Von 2002 bis 2020 war er ihr Vorsitzender. Wie sein Nachfolger beim Wasserzweckverband, Ignaz Strobl, in seiner Laudation sagte, sind eine Unmenge an Investitionen und Baumaßnahmen in dieser Zeit abgearbeitet worden.

Besonders Brunnen III, der Flachbrunnen im Lechfeld, begleiteten Jakob. Dazu kamen viele Erschließungen von Straßen und Baugebieten, Regenerierung von Brunnen I und II, und die Suche nach Brunnenstandorten. 2008 wurde Uran im Flachbrunnen festgestellt, die Folge war eine groß angelegte Studie der gesamten Wasserversorgung. Nicht vergessen auch die Petition im Bayerischen Landtag wegen Brunnen III und der damit verbundenen, geforderten Ausweisung eines Wasserschutzgebietes mit Einschränkungen für die Landwirte.

2015 wurde Brunnen IV an die Wasserversorgung angeschlossen und der Betriebszweckverband gegründet. Nicht zu verhindern war der Bau der Aufbereitungsanlage mit Uranfilter sowie Eisen- und Manganaufbereitung, die in Kürze in Betrieb gehen wird. Zwischenzeitlich ist auch der Wasserrechtsantrag für Brunnen III und IV gestellt. Nun hoffen alle Beteiligten, dass mit diesen Maßnahmen für geraume Zeit die Wasserversorgung mit bestem Trinkwasser in Rehling samt Verbandsgebiet gesichert ist.

Bernhard Jakob war sichtlich gerührt von dem vielen Lob, doch er konnte auch nicht bestreiten, dass ihm die Schutzgebietsausweitung enorm viele Nerven und Anfeindungen von betroffenen Landwirten, besonders aus dem Affinger Bereich, gekostet habe. Er freute sich, dass nun fast alles abgeschlossen ist, und er eine gut funktionierende Wasserversorgung an die neuen Verbandsmitglieder weitergeben kann. Bernhard Jakob dankte allen Mitstreitern in seiner Zeit für die Unterstützung, besonders auch an die Adresse der Verbandsmitglieder aus Aindling, stellvertretend an Gertrud Hitzler. Als kleiner Dank für die vielen Jahre im Ehrenamt durfte Ignaz Strobl ein Präsent an den scheidenden Bernhard Jakob übergeben. (at)

