vor 3 Min.

Hasenknopf, Binser, Woidboyz

Im Canada in Obermauerbach beginnt am 20. September die Konzertsaison

Während der Sommer langsam zu Ende geht, startet im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) die Konzertsaison. Den Auftakt macht am Freitag, 20. September, im Ballroom der bayerische Ausnahmemusiker Alfons Hasenknopf zusammen mit seiner Band mit „Best of Hasenknopf – Unplugged und pur“.

Alfons Hasenknopf und Band stehen für eine ganz besondere Art von Mundartpop: Sie verbinden das Urjodeln mit moderner Musik. Alfons Hasenknopf steht für heimatverbundene Musik, die von der Natur, von Bergmenschen oder dem Sommerwind erzählt, und für seine mitten aus dem Leben gegriffenen Geschichten, die zum Schmunzeln, aber das Publikum auch zum Nachdenken animieren.

Unterstützt wird Alfons Hasenknopf dabei von Steffi Rösch am Flügel und Michael Leitinger (Percussions). Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr.

Die weiteren Termine in Kürze: Am Freitag, 27. September, kommt die Band Degibsano, am Samstag, 28. September, ist der Musikertreff Open Stage (Eintritt frei), und am Sonntag, 29. September, ist Flo Simbecks Comedy Lounge.

Weiter kommen ins Canada am 3. Oktober Stefan Danziger, am 11. Oktober Donkeyhonk Company (Eintritt frei), am 12. Oktober Sara Brandhuber, am 17. Oktober Nik Richter & The Refrigerators, am 18. Oktober kommen die Woidboyz on Tour, am 24. Oktober Naim Sabani, am 26. Oktober Roland Hef-ter (bereits ausverkauft) und am 31. Oktober der Binser.

Im November kommen Bayerisch Krem (2. November), Martin Fromme (8. November), Fosterchild (9. November, Eintritt frei), Via Zwo (14. November, Eintritt frei), Michi Dietmayr (15. November), Open Stage/Musikertreff (16. November, Eintritt frei), Travel Sings (22. November, Eintritt frei), der Club der Idealisten (30. November), 07.12. – Professor Grabowski (7. Dezember), Das Eich (14. Dezember) und Schwarzbauer & Maklar am 21. Dezember (bereits ausverkauft) und am 20. Dezember (Zusatztermin). (AN)

Karten für alle Konzerte, für die der Eintritt nicht frei ist, gibt es im Canada und an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1.

Themen Folgen