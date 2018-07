vor 21 Min.

Hatten Diebe am Wertstoffhof in Dasing Insider-Wissen?

In der Nach auf Mittwoch wurden in Dasing zwei Objekte von Einbrechern heimgesucht.

Beim Wertstoffhof am Laichwiesenweg ist eine Baustelle. Dort gelang es einem Unbekannten, der laut Polizei Insider-Wissen haben muss und sich örtlich gut auskennt, einen Radlader zu starten. An die Schaufel hängte er eine 500 Kilo schwere neue Rüttelplatte. Damit fuhr er einen Kilometer über Feldwege. Dann lud er die Rüttelplatte auf ein anderes Fahrzeug, eventuell ein Pick-Up oder ein Fahrzeug mit Anhänger. Der Radlader blieb stehen. Die Vibrationsplatte Marke Wacker Neuson hat einen Wert von 8000 Euro. Es besteht laut Polizeibericht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Treiben durch Spaziergänger beobachtet wurde. An der Westseite einer landwirtschaftlichen Lagerhalle „Am Birkfeld“ im Ortsteil Laimering in der Nähe des interkommunalen Gewerbegebietes Acht300, versuchte ein Unbekannter, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte aber an der besonderen Sicherung. An einem anderen Fenster gelang ihm die Öffnung und er stieg ein. Offensichtlich fand er nichts Lohnendes, da er ohne Beute von dannen zog. Sachsschaden: 500 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AN)

