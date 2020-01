Haunswieser Wählergemeinschaft hält an Liste fest

Plus Bei der Wiederholung der Nominierungsversammlung bestätigt die Haunswieser Wählergemeinschaft ihre Gemeindertasliste. Eine Frage wird noch einmal aufgeworfen.

Kurzen Prozess machte die Haunswieser Wählergemeinschaft (HWG) bei der zweiten Auflage ihrer Nominierungsversammlung am Donnerstagabend im Gemeindehaus. Denn auch diese Wählergruppe musste die Aufstellung ihrer Gemeinderatskandidaten wegen eines Formfehlers bei der Einladung wiederholen. Die Gruppierung hielt dabei ohne eine Änderung an der beschlossenen Liste fest.

Gerald Eberl, noch amtierender Gemeinderat, der erneut die Versammlungsleitung übernahm, gab eingangs zu, er habe sich oft aufgeregt, weil man die Versammlung wiederholen müsse. Aber „da kann man nichts machen“. Also hatte er eine erneute Runde einberufen – diesmal mit dem juristisch einwandfreien Einladungstext. 24 Wahlberechtigte fanden sich ein, darunter neun der 14 Gemeinderatskandidaten. Bei der ersten Versammlung Ende November waren über 40 Menschen anwesend gewesen.

Keiner will die beschlossene Liste von Haunswies ändern

Die Runde folgte einstimmig dem Vorschlag Eberls, die damals festgelegte Liste im Block zu beschließen. Nach kurzer Zeit stand das Ergebnis der geheimen Wahl fest: 24:0. Ein Bedürfnis, etwas zu ändern, hatte zuvor niemand geäußert.

Eine Diskussion gab es am Ende über die Frage des Bürgermeisterkandidaten. Die HWG hatte im November beschlossen, sich hier neutral zu verhalten und keinen der Kandidaten zu nominieren. Die HWG hätte Winklhofer allenfalls aufgestellt, wenn dieser von keiner Liste nominiert worden wäre, um den Wettbewerbsgedanken bei der Kommunalwahl aufrecht zu erhalten, ließ Eberl durchblicken. Doch der amtierende Bürgermeister wurde, wie berichtet, von der CSU und der CBV in Affing nominiert.

Es wird über die Unterstützung des Affinger Bürgermeisters diskutiert

Hans-Dieter Eckhard regte diesmal an, die HWG solle Bürgermeister Markus Winklhofer zwar weiterhin nicht nominieren, aber zumindest unterstützen. Bei den übrigen Versammlungsteilnehmern kam das nicht gut an. Sie äußerten verschiedene Bedenken – auch rechtlicher Art. Kaspar Wallner riet von einem Unterstützungsbeschluss ab. Der sei in der Einladung nicht angekündigt gewesen, argumentierte er. Gerald Eberl befürchtete eine Zerreißprobe für die Wählergemeinschaft. Wallner und Eberl informierten sich anschließend in einer Pause über die rechtliche Lage. Ergebnis: „Rein rechtlich gibt es keine Unterstützung, wenn dann müssten wir ihn in einer eigenen Veranstaltung nominieren“, fasste Eberl zusammen. Damit war das Thema erledigt.

Die Gemeinderatsliste der Haunswieser Wählergemeinschaft

1.+2.+3. Kaspar Wallner, 41 Jahre, Verwaltungsbeamter

4.+5.+6. Markus Lindermeir, 26, selbstständiger Kfz-Meister

7.+8.+9. Jürgen Rauscher, 54, selbstständiger Heizungsbauer

10. Angelika Man, 43, Musikerin

11. Sabine Barl, 47, Bankangestellte

12. Lucia Bucher, 59, Bedienung

13. Angelika Higl, 51, Landwirtin

14. Herbert Eberl, 42, Elektroniker

15. Andreas Lechner, 44, Gebäudetechniker

16. Stefan Golling, 44, Systemadministrator

17. Patrizia Meidinger, 48, Personalreferentin

18. Sonja Wernetshammer, 45, Teamassistentin

19. Hellmut Götz, Augenarzt

20. Hans-Dieter Eckhard, 70, Diplom-Ingenieur