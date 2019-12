vor 51 Min.

Hauptamt in Inchenhofen

Gemeinderat fällt nach Bürgerentscheid formalen Beschluss

Die Stimme von Inchenhofens Bürgermeister Karl Metzger klang sachlich wie immer, als er am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderates zum letzten Punkt auf der Tagesordnung kam: der Satzungsänderung, nach der ab Mai 2020 der Bürgermeister der Gemeinde ein „Beamter auf Zeit“ ist, das Amt also hauptamtlich ausübt. Der Gemeinderat beschloss sie einstimmig.

Ein formaler Akt, der auf die über Wochen teils emotional geführten Diskussionen in dem Markt folgte. Im Frühjahr hatte der 70-jährige Metzger bekannt gegeben, dass er erneut als ehrenamtlicher Bürgermeister kandidieren will. Im November kam von der CSU/FW ein Antrag auf einen künftig hauptamtlichen Bürgermeister.

Der Bürgerwille, die Gruppierung des Bürgermeisters, reagierte und sammelte in kurzer Zeit deutlich mehr als die benötigten zehn Prozent an Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Beim Bürgerentscheid am vergangenen Sonntag entschieden sich von insgesamt 1282 Wählern 685, also 54 Prozent, gegen einen ehrenamtlichen Bürgermeister.

Mit seinem Beschluss setzte der Inchenhofener Gemeinderat nun dieses Abstimmungsergebnis um. Die Konsequenz für Metzger: Aus Altersgründen kann er für einen hauptamtlichen Bürgermeister nicht mehr kandidieren. Außer Maria Posch von der ÖDP, die bereits angekündigt hatte, bei einer Entscheidung für einen hauptamtlichen Bürgermeister antreten zu wollen, ist noch kein weiterer Kandidat aus der Deckung gekommen.

Bei CSU/FW gibt es laut Aussage von Fraktionssprecher Heinrich Schoder mehrere Kandidaten. Namen hat die Fraktion allerdings bislang noch nicht genannt. (drx)

