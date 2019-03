vor 2 Min.

Hauptzollamt ermittelt gegen den TSV Pöttmes

Der Sportverein steht im Verdacht, Beiträge zur Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß gezahlt zu haben. Privat- und Geschäftsanwesen sind durchsucht worden.

Von Johann Eibl

„Der TSV Pöttmes ist von Ermittlungsmaßnahmen des Hauptzollamts Augsburg betroffen.“ Mit diesem Satz beginnt eine Pressemitteilung, die der Pöttmeser TSV-Vorsitzende Anton Neukäufer am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung des Vereins vorlas. In diesem Zusammenhang seien am 27. Februar Räumlichkeiten des Vereins sowie Privat- und Geschäftsanwesen von Vorstandsmitgliedern untersucht worden, heißt es weiter in der Mitteilung.

Welchen Vorwürfen sieht sich der Verein ausgesetzt? Dazu heißt es in der Mitteilung: „Es steht der Verdacht im Raum, dass für den Verein im aktiven Sportbetrieb tätige Personen von dritter Seite Zahlungen erhalten hätten, die nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet worden sein sollen. Der Vereinsvorstandschaft waren derartige Verstöße nicht bekannt.“

Anton Neukäufer erklärte, sein Anwalt habe sich bereits mit dem Hauptzollamt Augsburg wegen eines Gesprächstermins in Verbindung gesetzt: „Selbstverständlich werden wir eng mit den Behörden in Verbindung bleiben, damit wir diese Angelegenheit schnellstmöglich und hoffentlich aus der Welt schaffen können“, sagte der Vorsitzende in der Versammlung.

Geldbeträge, Namen oder drohende Strafen werden nicht angesprochen

Irgendwelche Geldbeträge, Namen von Personen oder drohende Strafen wurden in der Versammlung nicht angesprochen. Neukäufer meinte im Verlauf des Abends: „Das Zeitfenster ist unkalkulierbar.“

Diese Angelegenheit hatte zur Folge, dass die Entlastung der Kassenwarte und später auch des Vorstands jeweils mit einer Gegenstimme erfolgte; üblicherweise handelt es sich dabei um eine reine Formsache.

Entlastung des Vorstands steht trotz der Ermittlungen nichts im Wege

Ein Besucher stellte die Frage, ob angesichts der aktuellen Entwicklung überhaupt eine Entlastung vorgenommen werden könne. Klaus Laske, der Vorsitzende des TSV Aichach, der die Wahlen in Pöttmes leitete und über eine jahrzehntelange Erfahrung als Vereinsfunktionär verfügt, betonte, er sehe hier kein Problem. Anders hätte sich seiner Aussage zufolge die Situation dargestellt, wenn kein Kassenbericht vorgelegt worden wäre. Doch der wurde den Mitgliedern präsentiert.

Themen Folgen