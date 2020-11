vor 34 Min.

Hausherr überrascht Einbrecher im Schlafzimmer

Über die Terrassentüre ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Brunnen eingebrochen.

Der Besitzer eines Hauses in Brunnen hört seltsame Geräusche aus dem Schlafzimmer. Dort verriegelt ein Einbrecher schnell die Türe und flüchtet.

Während der Besitzer im Haus war, ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Brunnen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eingebrochen. Der Täter flüchtet, ohne Beute zu machen.

Der Einbrecher dringt über die Terrassentüre ins Schlafzimmer ein

Die Polizei Schrobenhausen teilt mit, dass der Einbrecher sich am Dienstag zwischen 18 und 18.30 Uhr über die Terrassentüre Zugang zum Schlafzimmer verschaffte. Der Hauseigentümer hörte im Nachbarzimmer seltsame Geräusche und wollte im Schlafzimmer nachschauen. Derweil verriegelte der Unbekannte die Schlafzimmertüre und floh über den Garten. Ihm mangelte es aufgrund der Störung an einer Gelegenheit, Beute zu machen. Den Sachschaden an der Terrassentüre schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Sie bittet um Hinweise unter 08252/8975-0. (AZ)

