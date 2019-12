vor 30 Min.

Hebauf für Naturhotel in Oberwittelsbach

Schon weit gediehen sind die Arbeiten am neuen Hotel in Oberwittelsbach.

Bis zum Beginn der Landesausstellung Ende April soll der Beherbergungsbetrieb in dem Aichacher Stadtteil fertig sein. Auch der benachbarte Waldgasthof Burghof wird saniert. Für dessen Gäste gibt es eine gute Nachricht

Von Claudia Bammer

Hebauf wurde jetzt für das Hotel beim Gasthof Burghof in Oberwittelsbach (Stadt Aichach) gefeiert. Es soll bis zur Bayerischen Landesausstellung, die Ende April 2020 beginnt, fertig sein, wie Bauherr Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Chef der Kühbacher Brauerei, betonte.

Auf der Baustelle hinter dem Waldgasthof Burghof sind die Arbeiter fleißig bei der Arbeit. Bei dem 48 Meter langen und 11,5 Meter breiten, zweistöckigen Gebäude handelt es sich um eine Holz-Stahl-Konstruktion. Zum Burghof hin bekommt es eine Fassade aus dunklen Holzpaneelen, die gegenüberliegende Seite besteht zum größten Teil aus Glas, sodass die Gäste aus den Zimmern auf die freie Landschaft blicken. Auf jeder der zwei Etagen entstehen zwölf gut 20 Quadratmeter große Doppelzimmer mit Terrasse oder Balkon. Jedes verfügt über ein offenes Bad, das mit Schiebetüren vom Zimmer abgetrennt werden kann, über große Fernseher, WLAN und einen Schreibtisch. Wie Gwendolyn Freifrau von Beck-Peccoz betont, wird auch bei der Ausstattung Wert auf natürliche Materialien gelegt. Die Böden bestehen aus Eichenholz. Das Hotel solle „Wohlfühlatmosphäre mit einem perfekten Blick nach draußen“ bieten.

Beck-Peccoz und Generalunternehmer Stephan Reisch von der Firma Habitat 21 aus Landshut sind besonders stolz auf die nachhaltige Bauweise. Beck-Peccoz spricht von einem „Naturhotel“. Das Holz für die Fassade kommt aus den eigenen Wäldern, ebenso die Hackschnitzel, mit denen später Hotel und Gasthof beheizt werden sollen. Dazu kommt eine Luftwärmepumpe. Eine Klimadecke aus Naturgips soll für angenehmes Raumklima sorgen; über Wasserleitungen in den Decken können die Räume sowohl beheizt als auch gekühlt werden, erläutert Reisch. Auf das Dach wird eine Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch gesetzt. Die Fassadenpaneele sind mit Holzwolle gefüllt, an den Innenwänden besteht die Dämmung aus Jute – aus Ritter-Sport-Kakaobohnensäckchen, die laut Reisch schon einmal um die Welt gereist sind. Für das Gebäude wird die Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorgenommen. Angestrebt werde der Platinstatus, die höchste Nachhaltigkeitsstufe, so Reisch.

Noch vor Weihnachten wird der Estrich verlegt, so Reisch. Dann folgt die Einrichtung. Nach einem Probebetrieb im März oder April soll dann der Hotelbetrieb starten – rechtzeitig vor der Eröffnung der Landesausstellung. Die Buchung wird über alle gängigen Onlineportale möglich sein.

Dass Bedarf an Hotelbetten besteht, daran hatte Beck-Peccoz keine Zweifel. Das zeige die unerwartet hohe Auslastung des Hotels in Kühbach. Damit die Gäste die Natur vor der Tür nicht nur durchs Fenster sehen, sondern auch erleben können, suchen die Betreiber für sie gerade Wege zum Spazierengehen, Joggen oder Radeln. Den Gästen sollen E-Bikes zur Verfügung stehen.

Die Rezeption wird im benachbarten Gasthof eingerichtet und von Wirtin Maria Füssl und ihrem Team übernommen. Im Gasthof werden die Gäste auch ihr Frühstück bekommen. Als Verbindung zwischen den beiden Gebäuden wird die Terrasse des Gasthofs dienen, die neu angelegt wird. Auch der Gasthof selbst wird innen und außen komplett saniert, so Umberto von Beck-Peccoz. Das Lokal bekommt die gleiche Holzfassade wie das Hotel. Wie Gwendolyn von Beck-Peccoz betont, wird der Gasthof dafür aber nun doch nicht geschlossen. Saniert wird im Januar Raum für Raum bei laufendem Betrieb.

