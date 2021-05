Unfall im Kreis Dachau: 54-Jähriger übersieht anderes Auto

Ein 54-Jähriger verursacht mit seinem Wagen einen Unfall. Er übersieht eine andere Autofahrerin und es kommt zum Zusammenstoß. Dabei wird niemand verletzt.

In Ampermoching (Gemeinde Hebertshausen) im Landkreis Dachau ist es am Dienstag zu einem Autounfall gekommen. Gegen 18.40 Uhr bog ein 54-Jähriger mit seinem Wagen von der Haimhauser Straße in Ampermoching nach links in die Dachauer Straße ein. Wie die Polizei berichtet, übersah der 54-Jährige eine von links kommende 22-jährige Autofahrerin. Es kam zur Kollision.

Unfall in Dachau: Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: