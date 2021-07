Motorrad-Fahrschüler prallt im Kreis Dachau frontal in einen BMW

Ein Motorrad-Fahrschüler gerät im Landkreis Dachau auf die Gegenfahrbahn und prallt dort in einen BMW. Der 31-Jährige wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Während einer Fahrstunde hat ein 31-jähriger Motorrad-Fahrschüler am Dienstag im Landkreis Dachau einen Unfall gebaut. Der Zweiradfahrer kollidierte mit einem BMW.

Vor den Augen des Fahrlehrers gerät der Fahrschüler auf die Gegenspur

Zu dem Unfall kam es laut Polizei kurz von 18 Uhr auf der Kreisstraße DAH4 von Biberbach in Richtung Lotzbach (Gemeinde Hebertshausen). Hinter dem 650er-Suzuki-Lenker befand sich der Fahrlehrer in seinem Auto. Vor dessen Augen kam der Fahrschüler kurz vor Lotzbach unerwartet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden BMW.

Der Rettungshubschrauber bringt den verletzten Fahrschüler ins Klinikum

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 31-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Großhadern nach München. Der 54-jährige BMW-Lenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (jca)