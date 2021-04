Heckenbrand in Aichach: Bewohner löscht selbst

Ein Bewohner löscht selbst einen Heckenbrand auf seinem Grundstück in Aichach. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

In Aichach hat am Sonntag eine Hecke gebrannt. Gegen 20.15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Anwesens an der Münchener Straße einen Heckenbrand auf seinem Grundstück. Wie die Polizei berichtet, löschte er den Brand selbst und konnte größere Schäden verhindern.

Brand in Aichach: Ursache bisher noch unklar

Die Feuerwehr Aichach musste nicht mehr eingreifen. Sie überprüfte lediglich den Brandort auf weitere Brandherde, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Brandursache konnte nicht geklärt werden. Laut Angaben der Polizei erscheint eine Fremdeinwirkung, ob fahrlässig oder vorsätzlich, jedoch wahrscheinlich. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 08251/8989-0. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: