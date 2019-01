24.01.2019

Heinz Schrall verabschiedet

Fast 20 Jahre Mitglied im Verbandsrat, dem höchsten Gremium des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes (BLV): Auf diese Bilanz kann Heinz Schrall aus Friedberg zurückblicken. Seit er im April die Amtsgeschäfte als Vorsitzender des Leichtathletik-Bezirkes Schwaben an Gisela Regele aus Aichach übergab, ist es jedoch nur unwesentlich ruhiger um den Funktionär geworden. Für seine Sportler von der DJK Friedberg steht er nach wie vor regelmäßig neben der Laufbahn. Darüber hinaus betreut er die elektronische Zeitnahme des Bezirks, fungiert weiterhin als Sportwart sowie Stellvertreter Regeles und führt außerdem noch die Bezirksstatistik. Auch in der Vergangenheit war Schrall in verantwortlichen Positionen zu finden, sei es als Kreisvorsitzender von 1983 bis 1988 und bereits in einer ersten Phase als Bezirkssportwart von 1989 bis 1999. Aus diesem Grund ließen es sich BLV-Präsident Gerhard Neubauer und der BLV-Vizepräsident Bezirke, Jochen Schweitzer, nicht nehmen, Schrall bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften in München gebührend zu verabschieden. (AN, Foto: Karin Wiegmann)

