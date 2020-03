18:17 Uhr

Heiße Asche in Mülltonne: Scheune brennt

In Miegersbach bei Odelzhausen stand eine Scheune in Brand.

Weil ein 65-Jähriger aus Miegersbach bei Odelzhausen heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt, entsteht ein Sachschaden von 20.000 Euro.

In Brand geraten ist eine Mülltonne, in die am Montagvormittag ein 65-Jähriger aus Miegersbach bei Odelzhausen (Landkreis Dachau) heiße Asche entsorgt hat. Das berichtet die Polizei.

Polizei: Das Feuer breitete sich auf die Scheune aus

Das Feuer breitete sich anschließend im Inneren der Scheune aus, wo die Mülltonne stand. Durch das schnelle Hinzuziehen mehrerer umliegender Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt, im Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)

