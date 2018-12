02.12.2018

Heizungsrohre von St. Leonhard sind marode

Die Arbeiten an der Wallfahrtskirche St. Leonhard dauern länger an als geplant.

Die Arbeiten an der Wallfahrtskirche in Inchenhofen dauern länger als geplant. Ungeplante Überraschungen kosten Zeit.

Von Gerlinde Drexler

Länger als geplant zieht sich die Sanierung der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen hin. Das liegt zum einen an ungeplanten Mehrarbeiten, zum anderen aber auch an der Auftragsüberlastung der Handwerker. Seit November ist das Außengerüst an dem Inchenhofener Wahrzeichen abgebaut. Dafür ist nun ein kleiner Teil auf der Rückseite eingerüstet. Im Frühjahr soll es mit den Arbeiten im Inneren der Kirche losgehen. Davor muss aber erst ein Problem gelöst werden. Viel Geduld und gute Nerven braucht Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Schweizer bei dem Großprojekt. Vor rund zwei Jahren ging er noch davon aus, dass die Sanierung des Daches innerhalb eines guten Jahres abgeschlossen sei. Die maroden Balken mussten ausgewechselt und das Dach neu eingedeckt werden. Die Erfahrung, dass nicht immer alles nach Plan läuft, machte Schweizer schon 2012 beim ersten Bauabschnitt, der Sanierung eines Teils des Westgiebels der Wallfahrtskirche. Wegen Statikproblemen am Fundament musste damals eine dreiwöchige Zwangspause eingelegt werden.

Nach der Renovierung der Westseite ging es 2016 am Dach weiter. Der Dachstuhl drückte auf das Gewölbe in der Kirche. Außerdem waren die Pfetten, auf denen die Dachsparren liegen, angefault. Um an den maroden Balken arbeiten zu können, musste ein Teil des Daches abgedeckt werden.

Arbeiten dauerten fast zwei Jahre länger

Gut ein Jahr würden die Arbeiten dauern, schätzte Schweizer ursprünglich. Etwa ebenso lange sollte das Gerüst an der Kirche stehen. Das wurde jedoch erst fast zwei Jahre später, Ende Oktober, abgebaut. Der Hauptgrund für die Verzögerung war laut dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, dass beim Dachstuhl mehr zu machen gewesen war, als erwartet. Dazu kamen volle Auftragsbücher der Handwerker, weshalb sich die Arbeiten am Dach noch zusätzlich verzögerten.

Geschimpft worden sei er von den Inchenhofenern deswegen öfter, sagt er. Ein bisschen frustriert klingt Schweizer, wenn er von Terminvereinbarungen mit den Firmen erzählt, die dann trotz Absprache nicht eingehalten wurden. Hätte er von vorneherein gewusst, wie lange das Gerüst stehen würde, dann wäre es günstiger gewesen, es zu kaufen und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu verkaufen, weiß er heute.

Bis auf einen kleinen Teil auf der Rückseite der Wallfahrtskirche, wo über der Sakristei das Dach noch gedeckt werden muss, ist das Gerüst inzwischen abgebaut worden. Im Frühjahr soll der Sockelbereich der Kirche gestrichen werden. Wegen der Einrüstung war das bisher nicht möglich. Auf der Rückseite der Kirche müssen die Druckstellen, die die Füße des Krans im Pflaster nach rund zwei Jahren Standzeit hinterlassen haben, noch ausgebessert werden. Damit sie keine Stolperfallen werden, sind sie mit einem Band abgesperrt.

Vor Arbeitsbeginn müssen einige Rohre zunächst ersetzt werden

Für die Arbeiten im Inneren der Kirche laufen gerade die Ausschreibungen. Als Erstes muss allerdings ein Problem gelöst werden: Einige Rohre der Heizung sind durchgerostet und müssen ersetzt werden. Das eigentliche Problem: Trotz Einsatzes einer Spezialfirma wurden die maroden Stellen nicht gefunden.

Jetzt ist vorgesehen, nach dem Ende der Heizperiode im Frühjahr die Bankreihen, unter denen die Heizungsrohre verlaufen, abzubauen. Damit der kirchliche Betrieb trotz der Bauarbeiten weitergehen kann, ist das Abbauen der Bänke in zwei Abschnitten geplant.

Sofern es finanziell machbar ist, will Schweizer in dem Zug auch gleich die Lautsprecheranlage erneuern und verbessern. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Wände geweißelt.

Die gute Nachricht: Der Riss in der Decke der Kirche hat sich während der Sanierungsarbeiten am Dach laut Begutachtung nicht verändert. Der eher unscheinbare Riss war der Grund, warum das Sanierungsvorhaben die Dringlichkeitsstufe eins erhalten hatte.

