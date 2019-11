20.11.2019

Helmut Götz verabschiedet

40 Jahre lang war Helmut Götz im Öffentlichen Dienst tätig, davon fast drei Jahrzehnte in der Verwaltung in Aichach. Ende September ging er in den Ruhestand. 1991 begann Götz seine Tätigkeit als Sachbearbeiter im Bauamt der Stadt Aichach. Bürgermeister Klaus Habermann bedankte sich bei ihm für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zur Verabschiedung kamen auch Bauamtsleiterin Carola Küspert und Stefan Beer vom Ordnungsamt. (AN)

Themen folgen