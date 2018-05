vor 39 Min.

Herausforderung für die Verkehrswacht

Kreisorganisation richtet im Juni die Landesversammlung in Aichach aus. Bei Wahl setzen Mitglieder auf bewährtes Team

Seit 1951 verfolgt die Verkehrswacht im Landkreis das Ziel, für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Dafür engagieren sich freiwillige Mitarbeiter in verschiedenen Initiativen vor Ort. Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung genießen bei der Kreisverkehrswacht oberste Priorität, das lässt sich an vielen Aktionen für alle Altersgruppen messen. Bei der jüngsten Jahresmitgliederversammlung mit Neuwahlen hat sich der Verein jetzt neu aufgestellt, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Denn es steht eine große Herausforderung vor der Tür: Die Kreisverkehrswacht organisiert die Landesversammlung für alle rund 140 bayerischen Verkehrswachten am 8. und 9. Juni in Aichach.

Nach den Rechenschaftsberichten mit Rück- und Vorausschau spiegelte sich beim Abstimmungsverhalten der über 40 Mitglieder die Zufriedenheit mit der Führungsebene wieder. Wahlleiter Raymund Aigner hatte mit Unterstützung von Rudolf Rothhammer ein leichtes Amt.

Neuer und alter Vorsitzender ist Helmut Beck, der ebenso wie seine Stellvertreter Manfred Losinger und Ernst Christoph Schmid einstimmig wiedergewählt wurden. Ohne Gegenstimmen wurden auch den Schatzmeistern Thomas Kügle und Markus Monzer sowie der Schriftführerin Karen Distel und Geschäftsführerin Elisabeth Beck das Vertrauen ausgesprochen. Nur geringe Veränderungen gab es innerhalb des erweiterten Vorstandes.

So ergänzen das Gremium folgende Beisitzer, die als Verbindungsleute und Beauftragte für verschiedene Projekte verantwortlich sind: Hans-Peter Port (Polizeiinspektion Aichach), Manuela Haack (Polizeiinspektion Friedberg) für die Jugendverkehrsschule; Carin Beck (Projektkoordination für Bund- und Landesprojekte); Karin Holzmann (Beauftragte für die Verkehrserziehung an Schulen); Hannes Beck (Internet/Technik); Rica Holzmann (Erstellung und Betreuung der Homepage); Nicole Hillenbrand und Wolfgang Hamann (neu) für Projektbetreuung; Beauftragte für Seniorenarbeit/Pedelecs Cornelia Ludwig (neu). Kassenprüfer bleiben Raymund Aigner und Rudolf Rothhammer. (hbe)