11.12.2018

Herbert Greifenegger kündigt Rückzug an

Schützenmeister von Hubertus Walchshofen nennt gesundheitliche Gründe

Herbert Greifenegger, erster Schützenmeister beim Schützenverein Hubertus Walchshofen, tritt bei den nächsten Vorstandswahlen nicht mehr als Vorsitzender an. Das gab er bei der Jahreshauptversammlung bekannt, zu der 41 Vereinsmitglieder kamen. Unter ihnen waren Ehrenschützenmeister Rudolf Gabriel, Ehrenmitglied Stefan Müller und Ehrenoberwirt Georg Müller wie auch Manfred Mayr und Josef Wörle von der Freiwilligen Feuerwehr. Greifenegger nannte für seine Entscheidung gesundheitliche Gründe.

Er bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Er hob auch die tadellose Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und dem Pfarrgemeinderat von Walchshofen hervor. Greifenegger war angetan von der guten Resonanz bei verschiedenen Veranstaltungen, durch die nicht nur der Verein, sondern auch das „Martinshaus“ profitierte. Auch von den 42 Startern beim Königsschießen war er begeistert. Der Jugendausflug in den Bayernpark und das anschließende Zelten kam sehr gut an. Das vergangene Schützenjahr mit seinen Veranstaltungen und Wettbewerben rief der Jahresbericht noch einmal in Erinnerung, den Brigitte Heigemeir vorlas. Brigitte Gabriel gab als Schatzmeisterin über das Vereinsvermögen Auskunft. Nach aktuellem Stand verzeichnet sie einen leichten Gewinn. Christel Reichl, die die Kassenführung mit Peter Wolf überprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Arbeit. Der Vorstand wurde auf Antrag von Reichl einstimmig entlastet. Mit Kinogutscheinen bedankte sich der Vorsitzende bei den Jugendleitern Johannes Wörle und Matthias Wolf für ihren Einsatz in der Jugendarbeit im Schützenverein. Für ihre tatkräftige Mitarbeit bei Veranstaltungen erhielt Brigitte Heigemeir ein Blumenbukett. Christel Reichl war auch heuer vom Er- und Sie-Schießen sehr angetan. Sie wünschte sich eine Fortführung des stets gut besuchten Gesellschaftsabends. Greifenegger warb bei der Schützenjugend darum, dass sich der ein oder andere als Fahnenbegleiter zur Verfügung stellen möge. (ira)

