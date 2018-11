30.11.2018

Herbstaufschwung geht weiter

Zahl der Erwerbslosen sinkt im November auf 1373. Arbeitslosenquote bei 1,8 Prozent

Der Herbstaufschwung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg geht weiter. Die Zahl der Erwerbslosen sank im November auf 1373. Das sind 2,2 Prozent beziehungsweise 31 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 1,8 Prozent. Diese Zahlen gab am Donnerstag die Agentur für Arbeit Augsburg bekannt. Die Werte fallen im Vergleich zum Vorjahr besser aus. Im November vergangenen Jahres waren 1434 Menschen, also 61 mehr als heuer, ohne Job gewesen. Die Arbeitslosenquote hatte bei 1,9 Prozent gelegen. Nach Angaben der Arbeitsagentur ist der November normalerweise der Monat mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Die Agentur rechnet deshalb damit, dass die Zahlen im Dezember wieder leicht ansteigen. Von dem Aufwärtstrend in den vergangenen zwölf Monaten haben vor allem zwei Personengruppen besonders profitiert: Die Zahl arbeitsloser junger Leute unter 25 Jahren und die von Schwerbehinderten ohne Job sank jeweils um rund ein Zehntel. Im Gegenzug stieg die Zahl arbeitsloser Ausländer um rund sieben Prozent. In den offiziellen Arbeitslosenzahlen nicht enthalten sind Menschen, die etwa gerade eine Weiterbildung oder eine berufliche Eingliederung durchlaufen, kurzfristig erkrankt sind, an einem Integrationskurs durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilnehmen, von einer vorruhestandsähnlichen Regelung betroffen sind oder Selbstständige, die mit einem Existenzgründerzuschuss gefördert werden. Sie alle müssten in der offiziellen Arbeitslosenstatistik hinzugerechnet werden, werden aber von der Arbeitsagentur extra als sogenannte Unterbeschäftigte aufgeführt. 618 dieser Unterbeschäftigten gab es im November. Zählt man sie hinzu, waren es insgesamt 1991 Erwerbslose und die Arbeitslosenquote lag bei 2,6 Prozent, 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. (nsi)

Region Augsburg Wie sich der Herbstaufschwung auf dem Arbeitsmarkt im Raum Augsburg bemerkbar macht, lesen Sie auf "Seite 31.

