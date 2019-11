Hermann Erbe will Bürgermeister in Kühbach werden

Plus Hermann Erbe aus Paar ist Kommandant der Feuerwehr Haslangkreit. Im nächsten Jahr will der 57-Jährige Bürgermeister von Kühbach werden.

Ein paar Monate lang war Stefan Schneider, derzeit Zweiter Bürgermeister von Kühbach, der einzige Kandidat für den Bürgermeisterposten in der Marktgemeinde. Jetzt gibt es mit Hermann Erbe einen Zweiten. Der 57-Jährige wohnt im Ortsteil Paar und ist seit zwei Jahren Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haslangkreit. Sein Anliegen ist es laut eigener Aussage vor allem, Kommunalpolitik auf Augenhöhe zu machen. Er wird bei der Nominierungsversammlung der Freien Wählergemeinschaft Haslangkreit am Freitag, 22. November, antreten.

Die Gemeindepolitik hat er bislang genau verfolgt

Aktiv in die Gemeindepolitik hat sich Erbe bisher nicht eingebracht, sie aber sehr wohl genau verfolgt. Seiner Meinung nach bewegt sich in der Gemeinde zu wenig. Er ist der Ansicht: „Bei dem Investitionsstau, der sich über die Jahre aufgebaut hat, muss man mal in die Offensive gehen und nicht nur den Bestand verwalten.“ Ein weiteres Anliegen ist ihm: „Der Hauptort und die Gemeindeteile sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben.“

Erbe, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist seit 25 Jahren ehrenamtlich tätig. Unter anderem war er Vorsitzender des Elternbeirats an der Kühbacher Schule und im Förderverein der Schule aktiv. Beruflich ist der geprüfte Industriemeister Metall seit mehr als 20 Jahren im Logistikbereich tätig. Erbe wuchs im Aichacher Stadtteil Klingen auf und wohnt seit 13 Jahren in Paar.

Hermann Erbe nimmt kein Blatt vor den Mund

„Vor Verantwortung habe ich mich noch nie gedrückt“, sagt er. Immer ehrlich und sachlich, sei sein Motto. Er nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Gemeindepolitik spricht: „Wenn ich die Gemeinderatssitzungen verfolge, dann ist das Ergebnis von vorneherein schon klar, wenn ich keine Diskussion zulasse.“ Über 24 Jahre habe es die Möglichkeit gegeben, „Dinge so zu gestalten, wie Lotterschmid es möchte.“ Ob das die Allgemeinheit so wolle, wisse er nicht, sagt Erbe.

Er ist der Ansicht: „Man muss die Leute mitnehmen.“ Nur dann werde man einen Großteil davon überzeugen können, dass das, was gemacht werde, in Ordnung sei. Man könne es nicht allen recht machen, weiß der 57-Jährige. Er ist überzeugt: „Wenn man vom Verwalten zum Gestalten kommt, dann wird sich das Klima innerhalb der Gemeindeteile verbessern.“

Er will sich auf jeden Fall in die Kommunalpolitik einbringen

Mit dem Gedanken, als Bürgermeister für die Marktgemeinde zu kandidieren, hatte Erbe in den vergangenen Wochen schon gespielt, ihn aber nicht weiterverfolgt. „Dann kamen Gespräche, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte.“ Leute, die er teilweise gar nicht kannte, hätten ihn angesprochen, ob er sich hier nicht engagieren wolle. Der 57-Jährige sagt: „Sie haben meine inneren Zweifel beseitigt.“

Wird er bei der Nominierungsversammlung nicht als Bürgermeisterkandidat gewählt, will er auf jeden Fall als Gemeinderat kandidieren. „Ich will mich in der Kommunalpolitik engagieren – egal, in welcher Position.“ Sein Ziel sei, seinen Ideen und Visionen Gestalt zu geben, sagt Erbe. Was er anstrebe, sei „wirkliche Teamarbeit – alle miteinander und für alle die gleichen Regeln.“