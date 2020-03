vor 45 Min.

Hermann Erbe will in Kühbach die Bürger ernst nehmen

Hermann Erbe aus Paar will Bürgermeister von Kühbach werden.

Plus Hermann Erbe aus Paar stellt Bürgernähe voran. Worum es ihm neben dem Einklang mit der Natur sonst noch geht.

Von Carmen Jung

Hermann Erbe wohnt in Paar und ist seit zwei Jahren Feuerwehrkommandant in Haslangkreit. Er tritt für die Freie Wählergemeinschaft Haslangkreit als Bürgermeisterkandidat an:

An Kühbach mag ich … Hermann Erbe : ..., dass alles überschaubar ist. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit mir als Bürgermeister ist unsere Gemeinde in sechs Jahren … Hermann Erbe : …da wo die Bürgerinnen und Bürger zusammen mit ihren gewählten Vertretern die Gemeinde sehen wollen. Ich werde alles dafür tun, dass die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden und allen Meinungen Rechnung getragen wird. Gehen wir den Weg zu einer bürgernahen Kommunalpolitik und einem toleranten und sozialen Miteinander. Erhalten wir unsere Natur und entwickeln unsere Wirtschaft im Einklang mit der Natur weiter. Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl angehen will, sind… Hermann Erbe : … das Miteinander und Füreinander aller Ortsteile zu fördern; Jugend und Senioren zu fordern und fördern; die Weiterentwicklung der Wirtschaft im sozialen und naturverbundenen Einklang. Wenn ich eine Entscheidung des Gemeinderats der vergangenen sechs Jahre rückgängig machen könnte … Hermann Erbe : …wäre das vermessen, da ich Entscheidungsgrundlagen nicht kenne. An Stefan Schneider , Karl-Heinz Kerscher und Gerhard Stegmayer schätze ich … Hermann Erbe : …dass die sich alle in den Dienst der Allgemeinheit stellen wollen. Aus der Amtszeit von Johann Lotterschmid nehme ich mit … Hermann Erbe : …dass es bessere Blaupausen für eine bürgernahe Kommunalpolitik gibt. Die Sanierung des Kühbacher Marktplatzes ist für mich … Hermann Erbe : …ein Thema, an dem alle Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden sollen. Bei der Sanierung ist den Notwendigkeiten und der Nachhaltigkeit sowie dem möglichst geringen Ressourcenverbrauch Rechnung zu tragen. Der Bau der neuen Kläranlage mit Inchenhofen ist für mich … Hermann Erbe : …ein schwebendes Verfahren, dessen Auswirkungen für die Marktgemeinde – unabhängig vom Ausgang – massiv sein werden und uns noch lange Zeit beschäftigen werden.

