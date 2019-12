28.12.2019

Hermann Winkler ist 85 Jahre alt

Hermann Winkler, ehemaliger Rektor an der Grund- und Teilhauptschule in Griesbeckerzell (Stadt Aichach), feierte seinen 85. Geburtstag. Der im Jahre 1934 in Untermoldau im heutigen Tschechien geborene Jubilar war bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1999 Lehrer mit Leib und Seele. Besondere Verdienste hatte er sich Ende der 1960er-Jahre in enger Abstimmung mit dem damaligen Zeller Bürgermeister Karl Gaßner vor allem um den Schulhausneubau von der Planung bis zum Umzug erworben. Das hatte zu Beginn des Jahres 1969 den Umzug vom alten Zeller Schulhaus, jetzt Kindergarten, in das neue Gebäude in der Schulstraße zur Folge. Als Schüler mit dabei war damals der heutige Zweite Bürgermeister Helmut Beck, der seine Geburtstagswünsche für seinen ehemaligen Lehrer zum Gedankenaustausch nutzte. Hermann Winkler hat in den zurückliegenden Jahren sehr viel Zeit und Engagement aufgebracht, um sich der Geschichte seiner Heimat zu widmen. Ganz besonders, um die geschichtlichen Ereignisse des jetzigen Aichacher Stadtteils zu erforschen. Aktuell arbeitet der Jubilar am zweiten Teil seines Lesebuches zu Griesbeckerzell und weitere Veröffentlichungen sind in Arbeit. Bei einem Treffen präsentierte der Jubilar schon die Entwürfe. (hbe)

