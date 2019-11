vor 21 Min.

Hetzplakat in Pöttmes: Die Polizei ermittelt weiter

Die Polizei ermittelt in der Causa Hetzplakat in Pöttmes weiter. Bald legt sie die Sache der Staatsanwaltschaft vor.

Von Nicole Simüller

Die Polizei ermittelt weiter, nachdem ein oder mehrere Unbekannte in Pöttmes ein anonymes Hetzplakat angebracht haben. Das Plakat hing an der Tür des Basars an der Marktstraße – einer Einrichtung des örtlichen Asylkreises, in der gebrauchte Kleidung und Haushaltswaren für wenig Geld erworben werden können und die sich darüber hinaus zum sozialen Treffpunkt für Einheimische und Flüchtlinge entwickelt hat.

Polizei: Werbung für rechte Parteien auf Plakat

Wie berichtet, hatten ein oder mehrere Unbekannte am ersten Novembersonntag dort ein zusammengebasteltes DIN-A4-Plakat aufgehängt, auf dem unter anderem Werbung für rechte Gruppierungen gemacht wurde.

Auch eine Postkarte der Grünen klebte darauf – mit durchgestrichenen Köpfen des Kreisvorsitzenden Stefan Lindauer und der Landtagsabgeordneten Christina Haubrich – die anschließend beide Anzeige erstatteten – sowie Beschimpfungen gegen die Partei. Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, hatte wenige Tage nach dem Vorfall gesagt, dass die Äußerungen auf dem Plakat vermutlich als Beleidigung gewertet werden könnten, was in der Regel mit einer Geldstrafe geahndet werde.

Zudem prüfe die Abteilung Staatsschutz, ob das Plakat ausländerfeindlich sei oder die Belange des Staatsschutzes betreffe.

Pöttmes: Polizei legt Sache der Staatsanwaltschaft vor

Die Polizei wird die Angelegenheit demnächst der Staatsanwaltschaft Augsburg vorlegen. Das teilte deren Sprecher, Matthias Nickolai, auf Anfrage mit. Sie werde prüfen, welche strafrechtlichen Vorwürfe im Raum stehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Pöttmes Hassplakate und -aufkleber auftauchen. Insbesondere vor der vergangenen Europawahl waren nach Angaben des Asylkreises mehrere Hetzplakate an die Tür des Basars gehängt worden.

