vor 24 Min.

Hickhack um Formalie in Pöttmes

Rat vertagt Beschluss zu Jahresrechnung

Jahresrechnungen gehören üblicherweise zu den Formalien in den Sitzungen der meisten Gemeinderäte. Die Rechnungsprüfungsausschüsse nehmen sich vorher in mühevoller Kleinarbeit die Finanzen und alle Unterlagen dazu vor, prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat, und empfehlen dem Gemeinderat in der Regel, die Jahresrechnung festzustellen – nicht ohne zuvor manche Verbesserung angemahnt zu haben.

In Pöttmes aber geht das heuer weniger geräuschlos über die Bühne. Der Gemeinderat vertagte den Beschluss. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses hatten ihren Bericht noch nicht vollzählig unterschrieben. Da ihre Einwände bereits in den Fraktionssitzungen besprochen worden waren, beantragte Helmut Schenke (Bürgerblock) zunächst, sie nicht erneut im Detail durchzugehen, sondern in einem Sammelbeschluss abzustimmen. Bürgermeister Franz Schindele hatte jedoch rechtliche Zweifel.

Die Ausschussvorsitzende Margarete Felbier merkte an, dass die Verwaltung üblicherweise die letzten offenen Punkte noch einmal mit den Mitgliedern durchgehe. Das sei aus Zeitgründen noch nicht passiert. Dritter Bürgermeister Thomas Huber bezeichnete die Sache als „sehr unglücklich“. An Felbier gewandt, sagte er: „Ich hätte mir eine straffere Organisation erwartet.“

Als sich eine längere Debatte abzeichnete, setzte sich Erich Poisl – ebenfalls Ausschussmitglied – mit seinem Vorschlag durch, offene Fragen erst im Ausschuss zu klären. Danach solle der Gemeinderat entscheiden.

Bei der Bürgerversammlung in Grimolzhausen hatte sich ein Bürger beschwert, weil sein Keller in Pertenau bei der Spülung der Druckleitung in Pertenau mit Abwasser vollgelaufen war. Um die Ursache dafür zu finden, trafen sich Bürgermeister Franz Schindele, Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel und Klärwärter Andreas Ehleider mit ihm.

Wie Schindele im Marktgemeinderat mitteilte, wollte der Klärwärter damals eine Verstopfung beheben und spülte die Druckleitung mit einem Druck von maximal zehn Bar, ohne die Hausanschlüsse abzuschiebern. Beim Bau der Druckleitung seien Pläne erstellt worden, wonach alle Kanalanschlüsse und Pumpanlagen für einen Druck bis 16 Bar ausgelegt sind. Dass die Pumpanlage des einen Hausbesitzers aus der Zeit vor dem Anschluss von Pertenau stammte und dem Druck der Spülung nicht standhalten würde, sei für Ehleider nicht ersichtlich gewesen. Schindele zufolge ermittelt der Betroffene derzeit den Schaden und steht in Kontakt mit der Versicherung. Ein weiteres Gespräch mit der Verwaltung wurde vereinbart. (nsi)

Themen Folgen