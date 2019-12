vor 24 Min.

Hightech-Firma Schwab Inspection gibt's nicht mehr

Eigentümer Grenzebach übernimmt einen Teil der Aichacher Belegschaft. Früheres Kerngeschäft für Inspektionssysteme ist stark rückläufig.

Von Christian Lichtenstern

Die Stadt Aichach ist um ein Hightech-Unternehmen ärmer. Die Dr. Schwab Inspection, früher ein Weltmarktführer bei Systemen zur Prozesskontrolle in der CD-/DVD- und Blu-Ray-Disc-Fertigung, und zuletzt an der Robert-Bosch-Straße im Industriegebiet ansässig, ist aufgelöst. Der Eigentümer, das Maschinenbauunternehmen Grenzebach aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries, hat zehn von zuletzt 27 hoch qualifizierten Mitarbeitern an eigenen Standorten übernommen. Für die weiteren Beschäftigten wurde ein Sozialplan vereinbart, heißt es in einer Mitteilung von Grenzebach.

Sie starteten wie Steve Jobs in der Garage Der Start Anfang der 90er-Jahre war für eine Hightech-Firma geradezu klassisch – wie Apple-Gründer Steve Jobs tüftelten Erich Hoffmann und Johann Ostermayer in einer Garage an ihrem ersten Inspektionssystem für optische Datenträger. Zur Hochzeit arbeiteten 70 Techniker, Physiker, Elektro- und Software-Ingenieure in der Industriestraße im Ecknacher Gewerbepark gegenüber von Züblin Timber (früher Holzbau Merk) bei der Firma Conttec und fertigten spezielle Scanner – für den Weltmarkt und insbesondere asiatische Firmen. Ein Viertel aller Überprüfungssysteme für die Hersteller von CDs, DVDs und Blue-Rays kamen damals aus Aichach. Aus Conttec wurde Aeco und dann Dr. Schwab Inspection In der Krise der Branche zur Jahrtausendwende fusionierte Conttec zur Aeco und 2002 wurde nach einer Insolvenz daraus die Firma Dr. Schwab Inspection Technology. Die geriet später wieder ins Trudeln und wurde 20013 durch Grenzebach aus Hamlar (Bäumenheim) übernommen. Das war eine Chance, denn der Markt für Blue-Rays war schon damals stark rückläufig. Die Ecknacher wurden zum Kompetenzzentrum für optische Inspektionen beim mittelständischen Maschinenbauunternehmen mit rund 550 Mitarbeitern. Dessen Kerngeschäft ist der Bau von Produktionsanlagen für die Herstellung von Glas- und Baustoffen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Jetzt ist Verlagerung nach Hamlar abgeschlossen Bereits im April wurden die Dr. Schwab Inspection ins eigentliche Unternehmen integriert und die Mitarbeiter über die Standortschließung informiert, die jetzt laut Grenzebach-Sprecher Frédéric Erben abgeschlossen ist. „Die Experten für die Bereiche Glas und Baustoffe erhielten Angebote, ihre Arbeit für Grenzebach fortzusetzen“, erklärt er. Sie arbeiten jetzt direkt im Werk an den Inspektionssystemen für die Fertigungsanlagen und die seien ein Wettbewerbsvorteil der Unternehmensgruppe. Bei der Verlagerung nach Hamlar und an den Grenzebach-Standort Bad Hersfeld (Hessen) wurden nicht alle Mitarbeiter übernommen. „Das lag an persönlichen Entscheidungen und redundanten Arbeitsbereichen“, sagt Erben. Denn die Inspektionssysteme für Datenträger (CD, DVD, Blu-Ray) werden kaum mehr nachgefragt. Deshalb sei bereits Anfang 2019 die Entscheidung getroffen worden, diesen Bereich, also den früheren Kern des Unternehmens, aufzugeben.

