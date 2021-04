Hildegard Knefs Chanson inspiriert sie zum "Rosen-Zyklus"

Plus Die Künstlerin Gabriele Oehrlein ist beim Malen offen für Zufälle. Wohin sie ihr Schaffensprozess führt, zeigt sie gerade in einer Ausstellung in Aichach.

Eine vielseitige Künstlerin präsentiert sich derzeit in den Räumen der Aichacher Sparkassen-Hauptstelle. Unter dem Titel „Dem Wunder die Hand hinhalten“ stellt dort Gabriele Oehrlein aus Egenhofen im Landkreis Dachau 16 zum Teil großformatige, ausdrucksstarke, abstrakte Arbeiten in Acryl aus. Die meisten Exponate sind in der Sparkassen-Galerie zu sehen, doch schon im Hauptgebäude weisen drei Werke der Künstlerin auf die benachbarte Ausstellung hin.

Die ehemalige Lehrerin aus Egenhofen widmet sich seit 2018 ganz der Kunst

Die ehemalige Lehrerin und Sonderpädagogin Oehrlein hat schon früh ihr künstlerisches Talent entdeckt. „Es begann mit einem Aquarellkurs an der Volkshochschule Dachau, Mitte der 80er Jahre“, erzählt sie. Seitdem habe sie sich „den Farben verschrieben“ und im Laufe der Jahre mehrere Gastsemester Kunstpädagogik belegt. Bei verschiedenen Meisterkursen namhafter Künstler und Weiterbildungen an freien Kunstakademien erwarb sie sich zudem Kenntnisse in den Bereichen Drucktechnik, Skulptur, Zeichnen und großformatiger Malerei. Daneben belegte sie bei der Schriftstellerin Dagmar Leupold im Jahr 2003 einen Kurs in Kurzprosa und verfasst seitdem in ihrer „Schreibwerkstatt“ Gedichte und lyrische Texte. Seit Beendigung ihrer Lehrertätigkeit im Jahr 2018 ist Oehrlein als freischaffende Künstlerin tätig und auch Mitglied im Aichacher Kunstverein.

Durch Kratzen, Ritzen und Bearbeiten mit verschiedenen Werkzeugen kommen tiefer liegende Farbaufträge zum Vorschein. Foto: Manfred Zeiselmair

In ihren Werken spiegeln sich ihre Emotionen wider, sagt die Künstlerin selbst. Während des Malprozesses versuche sie, „den Kopf auszuschalten“ und sich „intuitiv auf das sinnliche Erleben mit den Farben und Materialen einzulassen“. So sei sie „offen für Zufälle und die Weiterarbeit zu einer stimmigen Komposition“.

Knef-Chanson inspiriert Oehrlein zum Zyklus "Rosen" - zu sehen in Aichach

Die vielseitige Künstlerin experimentiert gerne mit verschiedenen Techniken und Farbklängen. Eine wesentliche Rolle in den ausgestellten Bildern nimmt das Spiel mit mehreren Farbaufträgen aus Acrylfarben, Pigmenten und Tuschen ein. So auch bei den vier großformatigen Werken ihrer Serie „Rosen“, zu der sie das Hildegard Knef-Chanson „Für mich soll´s rote Rosen regnen“ inspiriert habe. Vielfach kommen durch Kratzen, Ritzen und Bearbeiten mit Fingern oder verschiedenen Werkzeugen tieferliegende Farbaufträge zum Vorschein, die den abstrakten Bildern Tiefe und farbliche Nuancen verleihen. Häufig wasche sie sogar Farbflächen wieder aus und übermale diese. Oehrlein fasziniert „der Spannungsraum von Verwerfung und Neuaufbau“, wie sie es formuliert.

Eine wesentliche Rolle in den Bildern der Künstlerin nimmt das Spiel mit mehreren Farbaufträgen aus Acrylfarben, Pigmenten und Tuschen ein, wie hier bei der Serie "Rosen". Foto: Manfred Zeiselmair

Aktuell arbeitet die Künstlerin an der Umsetzung von Gedichten in ihren Bildern. Dies versuche sie durch das Einarbeiten von Schriftzeichen und Textfragmenten zu erreichen, erklärt sie. Womit sich auch der Titel der Ausstellung erklärt – ein Ausfluss aus einem Gedicht der Schriftstellerin und Lyrikerin Hilde Domin: „Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten“.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung „Dem Wunder die Hand hinhalten“ von Gabriele Oehrlein in der Aichacher Sparkassen-Galerie an der Donauwörther Straße ist – unter Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften – während der Sparkassen-Öffnungszeiten bis Freitag, den 7. Mai, zu sehen.

