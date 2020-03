19:05 Uhr

Hilfe für Helfer: Wie man Senioren Zeit schenken kann

Rita Stöckl hilft fast täglich, also auch am Wochenende, nachmittags für zwei Stunden bei Kaffee und Kuchen und unterhält sich liebevoll mit den Bewohnern im Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach. Am Rosenmontag gab es nicht nur bunte Dekoration, sondern auch Krapfen statt Kuchen.

Plus Vorlesen, ratschen oder einfach zuhören: In vielen Seniorenheimen im Landkreis Aichach-Friedberg helfen Ehrenamtliche aus. Für Interessenten gibt es nun einen Kurs.

Von Alice Lauria

Wenn der ausgebildete Radiosprecher Axel Janousch Ludwig Thomas „ Lausbubengeschichten “ aufschlägt und mit seiner geübten Stimme zu lesen beginnt, wird es still in der Frühstücksgruppe des AWO-Seniorenheims in Aichach. Sieben ältere Damen hängen gebannt an Janouschs Lippen und genießen es sichtlich, vorgelesen zu bekommen. Wer den Rentner beobachtet, kann erahnen, dass die Freude nicht nur einseitig ist. Wer Freude am helfen hat, kann sich nun bei einem Kurs in Aichach fortbilden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Dieter Geßler , Leiter des Maria-Simon-Seniorenheims, erzählt, dass ihn potenzielle Ehrenamtliche oft fragen, was sie im Heim tun könnten. Seine Antwort lautet stets: „Sie dürfen alles tun, was den Bewohnern gut tut.“ Natürlich soll die Tätigkeit im Interessenbereich des Ehrenamtlichen liegen. Nicht jeder ist dafür gemacht, beim Nachmittagskaffee zu helfen und mit den Senioren Small Talk zu halten. Aber jeder, der helfen will, ist willkommen. Der frühere Rundfunksprecher Axel Janousch nutzt seine ausgebildete Stimme um den Bewohnern des Aichacher AWO Seniorenheims vorzulesen. Bild: Alice Lauria

Unter dem Titel „Ich schenk‘ dir Zeit“ veranstaltet das Landratsamt Aichach zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing einen Kurs für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Er findet an vier Dienstagen im März in verschiedenen Einrichtungen statt, in denen Ehrenamtliche später auch tätig werden können. Im AWO-Seniorenheim in Aichach gibt es für jede Vorliebe und jede Begabung eine entsprechende Tätigkeit, die die Arbeit im Heim erleichtert und den Bewohnern Freude bereitet. Als Beispiele nennt Geßler – abgesehen vom klassischen Besuchsdienst – Fahrdienste, Begleitung zu Freizeitaktivitäten, Singen und Musizieren, Diavorträge, Rosenkranz beten oder Begleitung zu Gottesdiensten und Gesellschaftsspiele spielen. Oder eben Vorlesen, so wie Axel Janousch. Der Aichacher sagt: „Man hat ein bisschen Verantwortung. Jeder kann etwas besonders gut.“ Von November bis April kommt er jeden Montag eine Stunde zum Vorlesen ins AWO-Heim. Im Sommer reist er viel mit seinem Wohnmobil. Es sei ihm ein Bedürfnis gewesen, ein bisschen von seinem Wissen weiterzugeben, sagt er über seine Motivation für diese Aufgabe. Dieter Geßler findet es zwar schade, dass das fehlende Betreuungsangebot durch Ehrenamtliche ausgeglichen werden muss, sagt aber: „Die Ehrenamtlichen unterstützen die Heimarbeit sehr.“ Heimleiter in Kühbach: Ehrenamtliche unterstützen Heimarbeit sehr Ähnlich sieht es Klaus Ponkratz , Leiter des Pfarrer-Knaus-Heims in Kühbach. Er betrachtet seine ehrenamtlichen Helfer als „ganz extrem wichtige Mitarbeiter“. Als gute Beispiele für Tätigkeiten für Menschen, die nicht unbedingt mit den Bewohnern kommunizieren möchten oder davor Scheu haben, nennt er seinen ehrenamtlichen Buchhalter und eine Helferin, die abends zum Wäsche-Zusammenlegen kommt. Auch ein ehrenamtlicher Hausmeister oder Gärtner könnten eine wertvolle Unterstützung sein. Letzterer könnte sich beispielsweise um einige Hochbeete kümmern und diese bewirtschaften, so Ponkratz. Ebenso würde er sich mehr Freiwillige wünschen, die mit den Bewohnern spazieren gehen. Überhaupt gibt es bei den Tätigkeiten keine Einschränkungen, jeder Handgriff hilft. Beim Nachmittagskaffee hat Ponkratz in seinem Heim bereits ausgezeichnete Hilfe. Seit einem guten Jahr kommt fast täglich die 69-jährige Rita Stöckl. Sie schenkt Kaffee aus, putzt Tische ab und deckt sie wieder ein, aber vor allem redet und lacht sie mit den Menschen. Bei Bedarf hilft sie ihnen auch beim Kaffeetrinken oder Kuchenessen und füttert schon mal. Als „gute Fee“ bezeichnet sie so mancher Bewohner des Seniorenheims. Erstaunt war Stöckl , wie gut ihr selbst die Arbeit tut „Da kann ich lachen, und das brauche ich. Da bin ich ein ganz anderer Mensch“ sagt sie. Ponkratz bestätigt, dass es vielen so geht. Nicht nur, was die Tätigkeit angeht, ist für Ehrenamtliche vieles flexibel möglich. Sondern auch was Uhrzeiten und Häufigkeit der Einsätze betrifft, finde sich für jeden etwas. Ein Tipp für Helfer: Eigene Kinder einfach mitbringen Wenn zum Beispiel jemand helfen möchte, aber nicht weiß, wo er in der Zeit seine Kinder unterbringen soll, sagt Ponkratz : „Bringen Sie sie doch einfach mit! Kinder haben ohnehin eine ganz natürliche Art, mit Senioren umzugehen und keinerlei Berührungsängste.“ Auch Axel Janousch kennt keine Berührungsängste im Umgang mit seinen Zuhörern – im Gegenteil. An besonders lustigen Stellen lachen er und die Bewohnerinnen gemeinsam lauthals über die Streiche in Ludwig Thomas Werk. „Die freuen sich wirklich“, bestätigt Janousch den Eindruck. „Und mir macht es auch Freude.“ Dann fügt er noch hinzu: „Die Zeit geht mir nicht ab.“ Wer selbst ehrenamtlich tätig werden will, kann sich bei einem Kurs des Landratsamtes mit dem Titel „Ich schenk dir Zeit“ (siehe unten) informieren. Dabei lernen die Teilnehmer auch, mit den immer mehr werdenden Demenzpatienten ohne Scheu umzugehen. Wissenswertes zum Kurs „Ich schenk dir Zeit“ Veranstalter Landratsamt Aichach-Friedberg und Mehrgenerationenhaus Casa Cambio Kissing Einrichtungen und Kursorte AWO Maria-Simon-Seniorenheim Aichach , Pfarrer-Knaus-Heim Kühbach , Haus an der Paar Aichach , Heilig-Geist-Spital Aichach , Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard Pöttmes Informationsabend (ohne Anmeldung) Dienstag, 3. März, um 18 Uhr im Landratsamt Aichach. Kursdaten Referenten: Brigitte Dunkenberger ( Mehrgenerationenhaus Kissing ) und Gabriele Matt (Kommunikationstrainerin für Demenz) Termine: Dienstags 10./17./24. und 31. März, 18 bis 20 Uhr. Inhalte Veränderungen im Alter, Was ist Demenz?, Demenz und Validation, Kommunikationstechniken, Abschluss mit Zertifikat. Informationen und Anmeldung Mehrgenerationenhaus Kissing , Telefonnummer 08233/2120125, Landratsamt Aichach-Friedberg , Sachstelle Altenhilfe, Telefonnummer 08251/924832. Das könnte Sie auch interessieren:

So ähnlich soll das neue AWO-Heim in Aichach aussehen

In Aichach fehlen Plätze in der Kurzzeitpflege

Senioren im Alltag unterstützen



Themen folgen