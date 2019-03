vor 47 Min.

Hilfe für Kinder in Haiti

Aichacher Gymnasium überreicht der Haiti-Kinderhilfe eine Spende von 3330 Euro. Wofür der Verein das Geld nötig braucht

Das Deutschherrn-Gymnasium (DHG) in Aichach hat an die Haiti-Kinderhilfe e.V. einen Scheck in Höhe von 3330 Euro übergeben. Diesen nahmen mit großer Freude und Dank Schatzmeisterin Ulla Rehermann und stellvertretender Vorsitzender Alois Vogg entgegen.

Mit Spenden unterstützen Schüler des DHG seit einigen Jahren Schulkinder in Haiti. Bereits ab dem fünften Schuljahr übernimmt eine Klasse für ein haitianisches Kind eine Patenschaft über 25 Euro monatlich, um damit einem Kind in Haiti den Schulbesuch zu ermögli-chen.

Der Verein betont in einer Pressemitteilung, dass viele Eltern in Haiti finanziell nicht in der Lage seien, ihren Kindern den Schulbesuch zu bezahlen. Deshalb unterstützt der Verein Haiti-Kinderhilfe schon seit seiner Gründung im Jahr 1982 haitianische Familien bei der Bildung und Ausbildung. Darüber hinaus hilft der Verein durch Mitfinanzierung von Gehältern für Lehrern, deren Löhne oft kaum das Existenzminimum decken.

Neben der Sorge für Heimkinder übernimmt der Verein in Zusammenarbeit mit der Organisation Healing Hands Kosten für orthopädische Operationen oder für Prothesen bei Kindern, deren Eltern nicht in der Lage wären, diese Kinder angemessen medizinisch zu versorgen.

Jüngst zog der Verein zudem bei der Mitgliederversammlung im Aichacher Ortsteil Klingen Bilanz. Die Anwesenden freuten sich über den informativen Film, den Vorsitzende Claire Höfer bei ihrem letzten Aufenthalt im Februar in Haiti gedreht hatte.

Er zeigt eindrucksvoll die Aktivitäten des Vereins, aber auch die nach wie vor großen Probleme im Land. Trotzdem versucht der Verein, mit viel Engagement in einem der ärmsten Länder der Welt zu helfen. Alle Mitarbeiter in Deutschland arbeiten ehrenamtlich. Die Haiti-Kinderhilfe finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. (AN)

Informationen gibt es unter www.haitikinderhilfe.de; Spendenkonto: Sparda Bank München eG IBAN DE62700905000001022180.

