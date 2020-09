vor 4 Min.

Hilfe für heimische Künstler

Sparkassenstiftung überreicht dem Kunstverein Aichach 6400 Euro

Der Kunstverein Aichach hat eine Spende in Höhe von 6400 Euro zur Unterstützung heimischer Künstler in der Corona-Zeit erhalten. Sie stammt von der Förderstiftung der Stadtsparkasse Aichach (Sparkasse Aichach-Schrobenhausen). Der Vorsitzende des Kunstvereins, Werner Plöckl, sowie sein Stellvertreter, Jakob Steinberger, nahmen die Spende im SanDepot entgegen.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann betonte, dass die Entscheidung gut in die Corona-Zeit passe. „Die Künstler haben in dieser Zeit sehr gelitten“, sagte er. Habermann ist im Stiftungsvorstand, ebenso wie die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Birgit Cischek. Auch sie verdeutlichte, dass Corona heuer das bestimmende Thema sei, von dem auch der künstlerische Bereich betroffen ist. Deshalb fiel die Entscheidung auf den Kunstverein Aichach, um insbesondere Künstler in der Region zu unterstützen.

Werner Plöckl bekräftigte, dass der Vorstand entschieden habe, die Förderung direkt an die Künstler in der Region weiterzugeben. Viele Künstler hatten in diesem Jahr keine Möglichkeit auszustellen, da die meisten Ausstellungen abgesagt wurden.

Der Verein hat circa 240 Mitglieder, davon ist ungefähr die Hälfte aktiv als Künstler tätig. Ein großes Anliegen ist es, die Kunst der Bevölkerung zugänglich zu machen.

Die Stiftung gibt es seit 2008. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Kunst, Kultur, Sport, Jugendzentren, Denkmalschutz und karitativen sowie kirchlichen Einrichtungen. Sie hat ein Stiftungsvermögen von circa einer Million Euro. (dehe)

