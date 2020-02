19.02.2020

Hilfe unter Schülern

„Es verschlägt mir die Sprache, ihr habt wieder ein kleines Wunder vollbracht.“ Mit diesen Worten beginnt der Brief von Schwester Raphaela aus Mtwara in Tansania, der sich an die Mittelschule Friedberg richtet. Der Grund ihrer Begeisterung: Im Advent haben die Friedberger Schüler über viele Verkäufe Spenden gesammelt. Das Ergebnis: Knapp 30000 Euro kamen zusammen und jetzt den Missionsbenediktinerinnen zugute. Das Geld wird dazu verwendet, einen Schulbus anzuschaffen.

Die Mittelschule Friedberg organisiert die Spendenaktionen für Ndanda seit 1956. Betreuerin ist Martha Reißner, Fachlehrerin an der Mittelschule Friedberg. (AZ)

