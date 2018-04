17.04.2018

Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika

Früherer Stadtprediger Helmut Enemoser berichtet über Projekte

Über „Afrika von seiner schönen Seite“ sprach Helmut Enemoser, ehemals Stadtprediger in Aichach und nun Ruhestandspfarrer mit Wohnsitz in Irsee, beim Seniorennachmittag im Haus St. Michael zu über 70 Anwesenden. Seit über 30 Jahren unterstützt er mit Hilfe seiner früheren Pfarreien Ichenhausen und Murnau verschiedene Projekte in Tansania und Ruanda.

Das Bestreben, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, treibe ihn dazu an, erzählte er. Mit Stolz verwies er auf funktionierende Krankenstationen, Schulen und Kindergärten. Die Projekte werden mittlerweile alle von afrikanischen Klosterschwestern und ihren Mitarbeitern betrieben. Um ständig neu zu erkunden, welche Hilfe von Deutschland aus sinnvoll und notwendig ist, reist Helmut Enemoser immer wieder nach Tansania und Ruanda. Mit Stolz konnte er dort Fortschritte erkennen, berichtete er. Was ihn bei seinem jüngsten Afrika-Aufenthalt besonders beeindruckte, war die Schönheit und die üppige Vegetation direkt nach der Regenzeit, wovon er den Besuchern faszinierende Fotos zeigte. So habe er Afrika noch nie erlebt, sagte er.

Die Besucher zeigten sich beeindruckt und bedankten sich sehr für den engagierten Vortrag. Ingrid Besserer, Leiterin der Seniorennachmittage, überreichte eine Spende für die Projekte. (brw)