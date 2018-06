vor 35 Min.

Hilfeangebot mit drei Teilen

Telefon, Krisentelefon, und Hilfe für Betroffene

Eine Rundum-Betreuung bietet die Telefonseelsorge Augsburg für den Katastrophenfall an. Neben der normalen Telefonseelsorge, die an 365 Tagen im Jahr besetzt ist, kann sie ab sofort in Absprache mit Landratsamt ein Krisentelefon freischalten. Bei einer Katastrophe, wie zum Beispiel dem Tornado in Affing oder einem schweren Unglücksfall, wird über Medien und Polizei eine eigene Telefonnummer für das Krisentelefon bekannt gegeben und freigeschaltet (wir berichteten).

Einsatzkräfte erhalten eine vertrauliche Nummer, die sie bei Bedarf an akut Betroffene weitergeben können. Diese Anrufe werden im Dienstzimmer der Telefonseelsorge Augsburg entgegengenommen. Eine weitere Ausbaustufe ist für Herbst oder Frühjahr geplant: Menschen in akuter Krise können dann direkt beim Landratsamt anrufen. Akut Betroffene können sich auch jetzt schon an die Telefonseelsorge wenden. (drx)

Themen Folgen