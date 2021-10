Autofahrer greift nach Verkehrsunfall Rettungsassistenten an

Offenbar in alkoholisiertem Zustand kommt ein 62-jähriger Autofahrer in Hilgertshausen-Tandern von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich.

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Staatsstraße 2050 von Hilgertshausen in Richtung Langenpettenbach kurz nach Ortsende in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich in einem angrenzenden Acker.

Fahrer wird bei Unfall in Hilgertshausen-Tandern leicht verletzt

Laut Polizeimitteilung verletzte sich der Dachauer bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aichach gefahren. Während der Fahrt griff der augenscheinlich betrunkene Mann einen Rettungsassistenten an - die Polizei musste erneut einschreiten. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Sein Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Hilgertshausen, Tandern und Jetzendorf im Einsatz. (inaw)

