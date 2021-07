Unbekannte beschädigen vier Bagger bei Tandern

Die Täter schlagen die Scheiben von vier Baggern ein, die übers Wochenende an einem Kieswerk bei Tandern abgestellt waren. Der Schaden ist beträchtlich.

Vier Bagger haben Unbekannte am Wochenende bei Tandern beschädigt. Laut Polizei Dachau beträgt der Sachschaden etwa 10.000 Euro.

Die Polizei hofft nach der Sachbeschädigung an Baggern auf Zeugenhinweise

Die Bagger seien, so die Polizei, zwischen Freitag, 23. Juli, und Montag, 26. Juli, am Kieswerk Schneider abgestellt gewesen. Die Täter schlugen die Scheiben an vier Baggern ein und verursachten dadurch den hohen Schaden. Die Polizei Dachau bittet unter der Telefonnummer 08131/5610 um sachdienliche Hinweise. (jca)