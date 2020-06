18:01 Uhr

Historisches Marktfest: Pöttmes will nächstes Jahr groß feiern

Plus Der Marktrat von Pöttmes will das Historische Marktfest nicht absagen. Stattdessen wird es auf 2021 verschoben. Weitere Überlegungen für Veranstaltungen diesen Sommer.

Von Nicole Simüller

Eigentlich wollte der Markt Pöttmes im Juli sein Historisches Marktfest feiern. Doch die Corona-Pandemie machte der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung. Sie sagte das Fest ab (wir berichteten). Die Inchenhofener hatten ebenfalls dieses Jahr feiern wollen. Doch während sie aufgrund der unsicheren Lage auch ihr Historisches Marktfest für nächstes Jahr strichen, soll in Pöttmes 2021 wieder gefeiert werden.

Der Marktgemeinderat beschloss am Donnerstag einstimmig, dass das Historische Marktfest – wenn es die Situation zulässt – vom 2. bis 4. Juli 2021 stattfinden soll. Marktmeister und Gemeinderat Jürgen Mayer (Bürgerblock) sagte: „Das wäre ein positives Signal für die Bevölkerung.“ Außerdem stehe 2024 die 700-Jahr-Feier in Pöttmes an. Wenn man beim Marktfest den dreijährigen Turnus beibehalte, treffe das übernächste Marktfest mit dem Jubiläum zusammen.

Marktfest: Gibt es einen Streetfood-Markt an Mariä Himmelfahrt?

CSU-Fraktionssprecher Christian Vetter regte an, am Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August eine Art Streetfood-Markt in Pöttmes zu veranstalten. Dabei könnten Vereine Essen verkaufen und so nach der Corona-Pause Einnahmen generieren.

Mayer sagte gerne zu, mit den Vereinen zu sprechen. Er verwies aber darauf, dass Großveranstaltungen – unter die wohl ein solcher Markt falle – bis Ende August verboten sind. Franz Schindele (Bürgerblock) wandte ein, dass viele Vereine „Nachholbedarf“ bei eigenen Veranstaltungen hätten.

