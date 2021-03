12:01 Uhr

Hobbybäckerin aus Aichach mit Mokka-Schnitten im Zuckerguss-Magazin

Mit ihrem Rezept für Mokka-Schnitten hat es Petra Güntner-Magg in unser Backmagazin Zuckerguss geschafft. Mit einem Trick schmecken ihre Schnitten noch besser.

Von Katja Neitemeier

Petra Güntner-Magg sendet regelmäßig Rezepte an Zuckerguss, das Rezeptmagazin unserer Zeitung. Im vergangenen Jahr schaffte die Aichacherin es mit ihren Cup-Cake-Men bereits in das Heft. In diesem Jahr ist sie mit ihren Mokka-Schnitten vertreten. Warum ihre Rezepte auch immer ein Projekt für die ganze Familie sind.

Erst muss die Familie testen, dann geht das Rezept an Zuckerguss

In diesem Jahr hat Güntner-Magg besonders das Oberthema des Heftes angesprochen. Dieses lautet "Kaffee und Kuchen". Am Telefon erzählt sie: "Ich trinke selber gerne Kaffee." Mit einem Stück Kuchen schmecke dieser noch einmal viel besser. Deswegen war für sie klar, dass sie ein Rezept einreicht. Das mache sie regelmäßig, sagt sie. Es sei immer ein richtiges Familienprojekt, berichtet Güntner-Magg. Alle Familienmitglieder müssten "probeessen", ihre Tochter Anna-Lena Magg mache immer das Foto von dem fertigen Kuchen. "Sie wartet immer schon richtig darauf, ein Bild von dem Kuchen zu machen", sagt Güntner-Magg.

Petra Güntner-Magg ist gelernte Hauswirtschafterin und backt viel in ihrer Freizeit. Dabei ist ihr Alltag oft ihre Inspiration. "Wir leben auf dem Land. Da schaue ich immer, was gerade Saison hat", berichtet sie. In dieser Hinsicht sei sie ganz pragmatisch, sagt sie schmunzelnd. Sie schaut, welche Früchte gerade vorhanden sind und welche Art von Gebäck gerade gut zur Jahreszeit passt. "Ich mag es gerne sahnig", sagt sie. Im Frühjahr isst sie besonders gerne Rhabarber-Schlupfkuchen mit Sahne. Aber auch ihre Törtchen mit Sahne und Erdbeeren schaffen es häufiger auf die heimische Kaffeetafel. Außerdem arbeitet Güntner-Magg gerne mit Rührteig. Als Bäckerin in der Familie ist sie auch für die Geburtstagskuchen zuständig.

Mit diesem Tipp werden die Mokka-Schnitten von Güntner-Magg würziger

Es verwundert also nicht, dass die Aichacherin den ein oder anderen Trick hat, damit ihr Gebäck noch besser schmeckt. Eigentlich bereite sie die Mokka-Schnitten immer mit Eierlikör zu, verrät die Hobbybäckerin. Das Thema des Zuckerguss-Heftes habe sie aber dazu inspiriert, die Schnitten stattdessen mit Espresso auszuprobieren, sagt Güntner-Magg. Einen Tipp hat sie noch für alle, die ihr Rezept nachbacken wollen: "Die Mokka-Schnitten schmecken würziger, wenn mit der Milch Salbei miterhitzt wird, dann abseihen und Pudding kochen."

Rezept für Mokka-Schnitten von Petra Güntner-Magg 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten für die Creme 1 l Milch, 3 Pck. Schokopuddingpulver, 100 g Zucker, 250 g Butter, 100 ml Espresso Zutaten für den Biskuit 4 Eier, 150 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 100 ml Wasser, 150 g Mehl, 20 g Stärkemehl, 20 g Kakao, 2 TL Backpulver Zusätzliche Zutaten 200 g Butterkekse, 300 g Vollmilch-Kuvertüre, 20 Erdbeeren mit Grün.

Zubereitung Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen und einen Backrahmen darauf legen. Für den Biskuit Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen. Die Eigelbe in eine Schüssel geben und den Zucker einrieseln lassen. Anschließend das Wasser zugeben und schaumig schlagen. Das gesiebte Mehl mit Kakao, Backpulver und Stärke unterheben. Den Teig in den Backrahmen füllen und 15 bis 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit Milch mit Puddingpulver und Zucker in einem Topf glatt rühren. Die Masse dann unter ständigem Rühren aufkochen und eine Minute kochen lassen. Butter und Espresso einrühren und abschmecken. Die warme Creme auf den warmen Biskuit geben. Auf die warme Creme Butterkekse legen und mit Espresso bestreichen. Die Kuvertüre nach Packungsanweisung zubereiten und auf die Butterkekse geben. Die Schnitten fest werden lassen. Sie sollten vor dem Verzehr zwölf Stunden durchziehen. Vor dem Servieren die Erdbeeren zur Hälfte in flüssige Kuvertüre tauchen und pro Schnitte eine Erdbeere als Garnitur auf den Kuchen geben. Die Schnitten zimmerwarm servieren.

