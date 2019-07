00:32 Uhr

Hochwasser auch im Petersdorfer Gemeindekeller

Der heftige Starkregen vor eineinhalb Wochen hat viele Gebäude in der Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Kommune war ebenfalls betroffen. Zehn Zentimeter hoch stand das Wasser in den Kellerräumen

Von Stefanie Brand

Der heftige Regen am 22. Juni hat in Petersdorf so einiges angerichtet. Das berichtete Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder in der Gemeinderatsitzung am Montagabend. Zu 16 Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr Willprechtszell-Schönleiten aus, 13 Mal wurden die Floriansjünger von der Freiwilligen Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf alarmiert.

Große Probleme bereitete der Feuerwehr, wie der Bürgermeister berichtete, vor allem eine von drei Abwasserpumpen, die mithilfe einer Stufenregelung selbstständig agiert. Nach Auffassung der Hilfskräfte müsste sie aber früher einsetzen, wenn es darum geht, diese Wassermassen wegzupumpen. Schaden hat der Regen sowohl in privaten als auch öffentlichen Gebäuden angerichtet.

Auch der Gemeindekeller hat gelitten. Etwa zehn Zentimeter hoch stand das Wasser in den Räumen, in denen sich der Heizungsraum befindet sowie die Übungs- und Aufenthaltsräume des BRK und der Landjugend. „Wahrscheinlich ist das Wasser über die Terrasse der Landjugend in den Keller gelaufen“, erklärte Binder auf Rückfrage. Beziffern lasse sich der Schaden aktuell noch nicht. Allerdings muss der Estrich trockengelegt werden. An der Hebeanlage gibt es einen Elektroschaden, die Türen haben sich voll Wasser gesaugt und auch das Mobiliar der Vereine hat gelitten.

Auch im Gemeindegebiet hat der Regen Spuren hinterlassen. Einige Feldwege – in Appertshausen, zwischen Petersdorf und Hohenried, in Axtbrunn, zwischen Willprechtszell und Eisingersdorf sowie in Petersdorf und Hohenried – wurden so stark beschädigt, dass sie vorübergehend unbefahrbar waren. „Die größten Schäden wurden bereits behoben, der Feinaufbau der Feldwege fehlt noch“, so der Rathauschef, der ergänzt: Auch Pumpenschächte, Sandfänge und Überlaufbecken seien so weit wieder in Schuss, dass die Gemeinde gut gewappnet sei für den nächsten Regen.

Die Notfalldose ist künftig im Rathaus in Petersdorf erhältlich und kann zu den Bürgermeistersprechstunden abgeholt werden. Die Dose soll im Kühlschrank verwahrt werden und kann so ihrem Besitzer eine schnellere medizinische Behandlung zuteilwerden lassen. In der Dose befinden sich Informationen zu Vorerkrankungen, Medikamenten sowie Kontaktdaten zu Hausarzt und Angehörigen. Damit Rettungskräfte wissen, dass sich die Dose im Kühlschrank befindet, wird dies mithilfe eines Aufklebers an der Tür bereits ausgewiesen.

Die Umweltgruppe hat am vergangenen Wochenende auf den öffentlichen Flächen im Gemeindegebiet Jakobskreuzkraut gezupft, um der sich rasch ausbreitenden giftigen Pflanze Einhalt zu gebieten.

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte den Jahresabschluss der Wasserversorgung 2018. Die Bilanzsumme lag bei knapp 1,36 Millionen Euro und einem Jahresverlust von knapp 39000 Euro.

Themen Folgen